Мы продолжаем откручивать назад временную ленту, и Эдгар вспоминает, как все начиналось десять лет назад: "Крестник моей мамы занимался брейком, и мы как-то пошли на соревнования. Мне очень понравилось, и мама меня записала. После первой тренировки я сказал: "Больше не пойду, у меня ничего не получается". Но мама настояла, и я втянулся. Со временем стало получаться. Я люблю побеждать, поэтому всегда стремился к высоким результатам. Когда стал сильнейшим, увидел, что у меня нет конкурентов, и, тренер прав, произошло расслабление. Определенный кризис случился.