"Все гуляли, а я тренировался": как 16-летний брейкер из Даугавпилса попал на юношескую Олимпиаду
Студент Даугавпилсского техникума технологий и туризма Эдгар Суритис в ноябре участвовал в юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал). Эта африканская страна - семнадцатая по счету в спортивном списке 16-летнего брейкера, воспитанника местной школы брейкинга Factory Kings, что само по себе впечатляет. И Эдгар уже думает о будущей Олимпиаде-2032 - в статусе взрослого атлета.
Выступлением в Дакаре и спортсмен, и его тренер, основатель Factory Kings Анджей Зачиняев, недовольны - девятое место из 12.
"Я хотел большего, мог лучше. Но подвели ошибки", - говорит Эдгар, за плечами которого немало успешных выступлений, к примеру, "серебро" чемпионата мира среди юниоров в мае этого года.
"Олимпиада в Дакаре - отличная проверка в первую очередь физической подготовки. Тело жарой проверялось на прочность, и все были в одинаковых условиях - стабильно 35 градусов, соревнования на открытой сцене под крышей.
Мы хорошо подготовились - две тренировки в день. С утра - зарядка, пробежка; важно было мышцы напрячь, потом растянуть. Вторая тренировка - собственно брейк на жаре, танец в полную силу, чтобы выяснить, как дышится, какую одежду лучше подобрать. Всё внимание физухе - чтобы физические данные были на уровне. Физиотерапевты помогали немного охладить ноги, надевали специальные сапоги. И так два дня перед соревнованиями.
Эдгар вышел очень свежим; стресс, конечно, был, но он на пользу пошел - улыбка, взгляд не потерялся, хорошо слышал музыку. Те, кто перед выступлением отдыхали, а не тренировались, выглядели хуже. Некоторые ребята не могли вытянуть свои элементы, рассыпались. Эдгар в предварительном этапе стал четвертым из 12. Мы надеялись, что дальше пойдет еще лучше, но не пошло", - поделился тренер.
Анджей вспоминает, что шесть лет назад, в 2020-м, он поставил перед десятилетним(!) Эдгаром задачу - попасть на Олимпиаду:
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"Мы узнали, что юношеские Олимпийские игры будут в 2022 году. Эдгар тогда в своей возрастной группе был на очень высоком уровне. Он побеждал в Польше, Швейцарии, во всех странах Балтии. Прогресс шел стремительно - среди ровесников у Эдгара просто не было конкурентов. Я понимал, что есть шансы попасть на Олимпиаду и там достойно выступить.
Но Олимпийские игры 2022 года перенесли на 2026-й из-за ковида. У Эдгара становилось все больше поездок и побед, и он немного расслабился. Конкурентов вокруг по-прежнему не было. Он возвращался с очередных соревнований, приходил в школу, как король, все его поздравляли.
Потом появились китайцы - в 2019-м мы их побеждали, сейчас же они - один лучше другого. На этой Олимпиаде победил китайский спортсмен, он двукратный чемпион мира, успехи у него зашкаливающие просто. А в 2020-м его вообще никто не знал. Будем стараться дальше. Я вижу, что Олимпиада Эдгара зарядила, он вернулся другим человеком".
Эдгар с тренером согласен: "Мне понравилось в Сенегале. Страна яркая, жаркая и веселая, люди добрые и отзывчивые. От людей Сенегала я очень сильно зарядился энергией. Приехал в Латвию - грустил, листая фотографии..."
"На Олимпиаде были зрители, это очень хорошо. На чемпионатах мира - участники и судьи. Все. Никакой атмосферы. В Дакаре же горячие темнокожие люди, они кричат, визжат, вскакивают с мест - отличная атмосфера. И энергия круга, брейк ведь питается африканскими корнями, это изначально культура темнокожих", - добавляет Анджей.
Мы продолжаем откручивать назад временную ленту, и Эдгар вспоминает, как все начиналось десять лет назад: "Крестник моей мамы занимался брейком, и мы как-то пошли на соревнования. Мне очень понравилось, и мама меня записала. После первой тренировки я сказал: "Больше не пойду, у меня ничего не получается". Но мама настояла, и я втянулся. Со временем стало получаться. Я люблю побеждать, поэтому всегда стремился к высоким результатам. Когда стал сильнейшим, увидел, что у меня нет конкурентов, и, тренер прав, произошло расслабление. Определенный кризис случился.
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Сейчас надо идти к лучшей форме. Я понял, что самое главное - дисциплина. Тренируйся, не обращая внимания на настроение: даже если совсем нет настроения, тренироваться всё равно нужно".
Анджей Зачиняев в брейкинге 27 лет, на его глазах танец превратился в олимпийский вид спорта: "Я помню, когда в Даугавпилсе брейк был только в каморах - о нем не знали мэры, депутаты; брейку не учили в танцевальных кружках. Молодежь тусовалась в подвалах: там делали камору - приносили старую мебель, что-нибудь поесть-попить, сидели, разговаривали. Танцевали на листах ДВП, тусили. По этому делу одним из ведущих районов была Первомайка (ныне - Новый Форштадт). Потом некоторые ребята показывали отдельные элементы на дискотеках - все были в шоке. Танец - это что-то более свободное, чем спорт. На первые соревнования мы ездили неформально общаться и танцевать.
А теперь брейкинг - олимпийский вид спорта. Мы переписываемся с ведущими мастерами, встречаемся на турнирах, следим друг за другом в социальных сетях. Школе Factory Kings в этом году исполнилось 20 лет, и мы стараемся улучшать результаты, привлекать всё больше спонсоров, увеличивать масштаб своих соревнований. Вектор у нас правильный, многие черпают у нас вдохновение. Вот такой путь пройден, мы даже мечтать об этом не могли".
Брейкинг дебютировал на парижской "взрослой" Олимпиаде в 2024 году. В 2028-м его не будет: "молодые" виды спорта могут сменять друг друга в отличие от "ветеранов". Ожидается, что в 2032-м брейк в олимпийскую программу вернется.
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"Эдгар будет на пике формы, 22 года - прекрасный возраст. И голова станет взрослой, и усердия будет больше", - считает тренер.
"Я столько лет отдал брейку... Все гуляли, а я тренировался. Но я нисколько не жалею, я побывал на Олимпиаде. Все окупилось. В декабре собираюсь принять участие в международных соревнованиях в Великобритании. Дальше возьму паузу: учиться надо и готовиться к летним большим турнирам. Я еще могу недолго участвовать в юношеских чемпионатах Европы и мира, потом начнется взрослый спорт. У меня еще многое впереди", - заключил юный спортсмен.