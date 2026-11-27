Латвийские народные танцы покоряют TikTok: постановка под рэп Future набрала почти 2 млн просмотров
Что общего у латышских народных танцев, эстонской бани и американского рэпа? На первый взгляд - ничего. Но именно такое неожиданное сочетание стало мировым хитом соцсетей, а латвийский ролик уже посмотрели миллионы человек.
Пока в соцсетях популярность обычно завоевывают самые разные танцевальные челленджи, на этот раз в центре внимания оказались традиции, передаваемые из поколения в поколение. Все большую популярность в интернете набирает движение "Born From Culture" ("Рожденные культурой"), в рамках которого представители разных стран в современном кинематографичном формате демонстрируют свое культурное наследие.
Народные танцы, национальные костюмы, традиционные музыкальные инструменты, блюда и исторические достопримечательности в сочетании с современной популярной музыкой привлекают миллионы зрителей по всему миру. К новому тренду присоединились и народные танцоры из Латвии, Литвы и Эстонии.
Как появился новый тренд?
Истоки этой тенденции связаны с документальным проектом "Born From Culture" ("Рожденные культурой") австралийского хореографа и режиссера Джеймса Фенвика. Его цель - познакомить мир с культурой и самобытностью разных народов с помощью танца.
Как рассказывал режиссер, идея пришла к нему во время свадьбы друзей, где переплелись танцевальные традиции Нигерии и Самоа. Несмотря на огромное географическое расстояние между этими культурами, Фенвик заметил объединяющий их элемент - танец.
Одним из первых его экспериментов стало видео, в котором традиционные танцы Самоа объединили с композицией американского рэпера Канье Уэста "Follow God". Однако настоящую международную известность проект получил в июне этого года, когда Фенвик опубликовал видео, снятое в Грузии. Народные танцоры выступали под хит американского рэпера Future "Mask Off", выпущенный в 2017 году. Всего за первые 14 часов ролик набрал пять миллионов просмотров, удивив даже самого автора идеи.
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Вскоре танцоры и создатели контента из других стран начали публиковать собственные версии, добавляя в них характерные элементы национальной культуры. При этом, несмотря на то что во многих роликах звучит одна и та же песня, каждый из них рассказывает совершенно отдельную историю.
Сам Фенвик подчеркивает, что его проект - это нечто большее, чем просто популярный интернет-тренд. В его основе лежат документальные истории, которые дают разным сообществам возможность самостоятельно познакомить мир со своей культурой.
Латыши тоже присоединились к тренду
К международному движению присоединились и латыши. Особенный подарок к 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики подготовил сигулдский танцевальный ансамбль Vizbulīte. 18 ноября коллектив опубликовал в социальных сетях собственную версию тренда, представив латышские народные танцы и культурное наследие в современном формате.
Латышские национальные костюмы, энергичные танцевальные движения и исторические пейзажи Сигулды и Турайды в сочетании с современной музыкой привлекли огромное внимание зрителей.
Уже к вечеру дня публикации видео набрало более 410 000 просмотров в Instagram, 45 000 - в TikTok и 13 000 - в Facebook. А за пять дней, согласно данным сайта интернет-трендов Know Your Meme, ролик в TikTok посмотрели уже 1,9 миллиона раз.
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Литва - народные танцы на улицах Вильнюса
В соседней Литве вызов приняли танцоры фольклорного ансамбля Вильнюсского университета Jaunimėlis. В видео под названием "Shaped by Tradition" ("Сформированные традицией") объединились литовские народные танцы, традиционные костюмы и городские пейзажи Вильнюса. На заднем плане звучит композиция Future "Mask Off".
Как сообщает Вильнюсский университет, всего за четыре часа после публикации ролик набрал 100 000 просмотров, а более 700 пользователей социальных сетей поделились им со своими подписчиками.
Примечательно, что в этом году ансамбль отмечает и 55-летие. С момента основания в 1971 году в нем несколько поколений студентов изучали и сохраняли традиции литовской народной музыки и танца.
Эстония - без банных веников не обошлось
Свою версию в октябре опубликовал и народный танцевальный ансамбль Таллиннского университета Soveldaja. Поводом для этого стало выступление литовских коллег, вдохновившее эстонцев на собственный эксперимент.
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Впрочем, ограничиваться только традиционными танцами и национальными костюмами они не стали. В ролик включили и элементы банной культуры: танцоры продемонстрировали хореографию с банными вениками, а музыкальное сопровождение дополнили звуки аккордеона.
Впечатляющее видео снимали в разных местах Таллинна всего восемь часов. При этом никакого специально выделенного бюджета у создателей не было. Менее чем за сутки ролик набрал в социальных сетях более миллиона просмотров.
Грузия - видео, которое положило начало мировому тренду
Именно выступление грузинского танцевального ансамбля Apkhazeti в ролике Фенвика стало источником вдохновения для бесчисленного количества других создателей контента.
Динамика традиционных грузинских танцев, точность движений и выразительная хореография неожиданно органично соединились с ритмами американского хип-хопа.
Видео снимали несколько дней в столице Грузии Тбилиси. Местом съемок стал впечатляющий монументальный комплекс "Летопись Грузии", огромные колонны которого украшены барельефами, посвященными истории страны и христианству. За хореографию отвечал художественный руководитель ансамбля Бачана Чантурия.
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Стоит отметить, что Apkhazeti был выбран не случайно: история коллектива началась еще в 1931 году. Ансамбль регулярно отправляется на международные гастроли, знакомя зрителей с танцевальными и музыкальными традициями разных регионов Грузии.
В интервью местному изданию Фенвик рассказал, что снял видео за собственные средства. При этом режиссер совершенно не ожидал столь масштабного отклика публики: всего за 14 часов ролик набрал пять миллионов просмотров.
От Армении до Боливии - у каждого народа своя история
Новый тренд социальных сетей получил широкое распространение и за пределами Балтии. При этом представители каждой страны привнесли в него собственный стиль. Одни наряду с народными танцами демонстрируют традиционные блюда, музыкальные инструменты и исторические памятники, другие экспериментируют с музыкальным сопровождением, представляя культурное наследие своего народа в совершенно неожиданном формате.
Особенно широкое представление о культурном наследии предложили армяне. В видео, созданном режиссером Аво Арутюняном и творческой командой Black Flight, наряду с народными танцами и традиционными костюмами можно увидеть древние монастыри, роскошные украшения и природные пейзажи Армении.
Авторы также включили в ролик два особенно значимых символа армянской культуры - традиционный духовой инструмент дудук и лаваш. Всего за неделю после публикации видео преодолело отметку в миллион просмотров.
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Впрочем, как можно заметить, далеко не во всех роликах проекта звучит хит Future. В короткометражном фильме, посвященном культуре коренного народа Новой Зеландии - маори, Фенвик выбрал композицию американского рэпера Кендрика Ламара "N95". В видео, опубликованном в июле, особое внимание уделено традиционным песням и танцам маори, а также известной во всем мире хаке - ритуальному танцу этого народа.
Еще одно неожиданное музыкальное сочетание Фенвик предложил в проекте, посвященном Боливии. На этот раз исполнители традиционных танцев Caporales и Diablada выступают под легендарную композицию британской рок-группы Queen "Bohemian Rhapsody".
Яркие костюмы, выразительные маски и энергичная хореография на фоне разных уголков Ла-Паса демонстрируют, насколько необычно можно соединять традиционные танцы с самыми разными музыкальными жанрами.
Свои версии также опубликовали представители Казахстана, Узбекистана, Монголии и Кыргызстана.
Тенденция, начавшаяся как творческий эксперимент одного режиссера, превратилась в международную площадку для знакомства с разными культурами. Она доказала, что даже многовековые традиции способны покорять современные социальные сети.