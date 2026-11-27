Одним из первых его экспериментов стало видео, в котором традиционные танцы Самоа объединили с композицией американского рэпера Канье Уэста "Follow God". Однако настоящую международную известность проект получил в июне этого года, когда Фенвик опубликовал видео, снятое в Грузии. Народные танцоры выступали под хит американского рэпера Future "Mask Off", выпущенный в 2017 году. Всего за первые 14 часов ролик набрал пять миллионов просмотров, удивив даже самого автора идеи.