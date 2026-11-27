Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как вам объяснили, придется немного попритворяться. Не возражайте - это бесполезно. Просто не слушайте.
Телец
Сегодня основной ценностью для вас, сколь бы меркантильно это не звучало, будут деньги. Будьте готовы решать серьезные финансовые вопросы.
Близнецы
Ленность ваша сегодня возрастет беспредельно. Поскольку расстаться с диваном вас все равно ничто заставить не сможет, почитайте книжку.
Читайте продолжение после рекламы
Рак
Сегодня вы будете непоседой в лучшем смысле этого слова. Вполне возможно, что кому-то достанется от вас за небрежность и нерасторопность, но в основном, ваше настроение не должно вызывать отрицательных эмоций ни у вас самого, ни у окружающих.
Лев
Сегодня вы вполне можете стать причиной чьего-то счастья. Что может быть лучшей наградой за прожитый день?
Дева
Сегодня вас может одолеть нетерпение, каковому чувству следует стойко сопротивляться. Ибо нынче оно ни к чему хорошему привести не сможет.
Читайте продолжение после рекламы
Весы
Сегодня вам нигде не стоит появляться без предупреждения, ибо вы можете оказаться перед закрытыми дверями. Нынче в вас проснется способность и желание усиленно мыслить.
Скорпион
Сегодня вам придется подойти со всей ответственностью к любому делу, даже самому незначительному. Только в этом случае наметится прогресс, которого вы давно жаждете.
Стрелец
Ваше поведение сегодня должно соответствовать народной мудрости "сделал дело - гуляй смело". Оставив что-то недоделанным, вы рискуете столкнуться с необходимостью перелопачивать все заново на следующий день.
Читайте продолжение после рекламы
Козерог
Сегодня настанет, наконец, момент, когда откладывать дальше принятие решения станет невозможно, ибо в противном случае решение рискует остаться непринятым, а вы будете загрызены собственной совестью.
Водолей
Сегодня вы сможете черпать силу от звуков собственного голоса. Вы будете удачливы во всех видах устных переговоров.
Рыбы
Сегодня вы будете центром всеобщего благосклонного внимания. Только не вздумайте обижаться, если над вами будут подшучивать - это не со зла.