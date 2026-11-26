Рыбы, вас уже некоторое время беспокоит одна мысль, и связана она со здоровьем. Это очень личная тема. Вы не любите, когда другие вмешиваются в ваши дела, но окружающие никак не могут оставить вас в покое. Обычно это не идет на пользу, однако сейчас их участие может оказаться полезным.