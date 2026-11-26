На большие экраны также вернутся Крис Эванс в роли Стива Роджерса и Крис Хемсворт в образе Тора, а также несколько других любимых зрителями актеров. Кроме того, в новой картине встретятся герои не только из вселенной "Мстителей", но и из "Фантастической четверки" и "Людей Икс".