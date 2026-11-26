Новый трейлер "Мстителей" побил рекорд - за сутки его посмотрели 563 млн раз
Новый фильм Marvel еще не вышел на экраны, а уже установил исторический рекорд. Трейлер "Мстителей: Судный день" за первые сутки набрал 563 миллиона просмотров, обогнав предыдущий рекорд Disney.
Хотя до премьеры долгожданного супергеройского фильма Marvel "Мстители: Судный день" остаются еще несколько недель, картина уже вошла в историю. Ее последний рекламный ролик за первые 24 часа набрал 563 миллиона просмотров, став самым просматриваемым трейлером фильма в истории компании Disney.
Новый трейлер "Мстителей" превзошел результаты предыдущего ролика этой же картины, который за сутки набрал 503 миллиона просмотров. Он также обошел трейлер фильма 2024 года "Дэдпул и Росомаха", собравший 365 миллионов просмотров за первые 24 часа.
В рейтинге самых просматриваемых кинематографических трейлеров за всю историю новый фильм "Мстители" занимает второе место. Его опережает только вышедший в этом году фильм "Человек-паук: Новый день": его рекламный ролик за первые сутки набрал 718,6 миллиона просмотров.
Особенно примечательно, что заключительные трейлеры фильмов обычно вызывают меньший интерес, чем первые ролики, знакомящие зрителей с будущими картинами. Однако новой ленте "Мстители" удалось нарушить эту тенденцию.
Это будет первый фильм серии "Мстители" после вышедшей в 2019 году картины "Мстители: Финал", которая стала одной из самых кассовых в истории мирового кино.
Особый интерес зрителей вызвало возвращение Роберта Дауни-младшего в киновселенную Marvel. Однако на этот раз актер, долгие годы игравший Железного человека, или Тони Старка, появится в совершенно другой роли. Он исполнит роль одного из самых известных злодеев Marvel - Виктора фон Дума, известного как Доктор Дум.
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На большие экраны также вернутся Крис Эванс в роли Стива Роджерса и Крис Хемсворт в образе Тора, а также несколько других любимых зрителями актеров. Кроме того, в новой картине встретятся герои не только из вселенной "Мстителей", но и из "Фантастической четверки" и "Людей Икс".
Режиссерами фильма стали братья Энтони и Джо Руссо. Под их руководством ранее были созданы две самые коммерчески успешные картины серии "Мстители" - "Война бесконечности" и "Финал".
Новый фильм станет одной из самых масштабных кинопремьер конца этого года. В США он выйдет на экраны 18 декабря, а латвийские зрители, согласно расписанию кинотеатра Forum Cinemas, смогут увидеть первые сеансы уже 16 декабря.
При этом история "Мстителей" на этой картине не закончится. Уже в декабре 2027 года зрителям планируют представить следующий фильм серии - "Мстители: Секретные войны".