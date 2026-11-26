Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня совершенно неподходящий день для личного бизнеса, так что, если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить все сколько-нибудь важные решения на потом.
Телец
Венера сегодня будет к вам благосклонна. Однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия лично.
Близнецы
Возможно, что сегодня вы дадите согласие, о котором будете сожалеть впоследствии. Как бы вам ни хотелось это сделать, взвесьте все "за" и "против", может быть, вы перемените решение.
Читайте продолжение после рекламы
Рак
Сегодня перед вами будут бегать по струнке. Бог его знает, как вам это удастся, но удастся наверняка. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять.
Лев
Все далеко не так просто, как вам может показаться сегодня. Не стоит делить палитру событий на черное и белое - обычно она состоит исключительно из оттенков серого цвета.
Дева
На мучающий вас вопрос никто кроме вас не ответит. Причем чем дольше вы будете поиски ответа откладывать, тем больше времени они займут. Почему бы не начать их сейчас?
Читайте продолжение после рекламы
Весы
Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу, желая доказать свою правоту домашним. Потеряете и вазу, и их уважение.
Скорпион
Сегодня страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество.
Стрелец
Сегодня обычно свойственная вам застенчивость будет забыта. Вы удивитесь, насколько легко вам будет заговорить с незнакомцем как со старым другом. Возможно, вы приобретете новых друзей.
Читайте продолжение после рекламы
Козерог
Хватит держать объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам небезразличен, скажите это еще разок - и вам нетрудно, и ему приятно.
Водолей
Сегодня вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.
Рыбы
Приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе. Начинать ли после этого новую посевную - решать вам. Выпейте перед сном чашку очень полезного зеленого чая.