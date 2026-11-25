Луна в Раке поможет вам вспомнить, насколько вы замечательный человек. Это время любви к себе, но также и умения жить настоящим моментом. Обычно с этим у вас нет проблем, однако сейчас вам необходимо такое напоминание. Прошлого и будущего не существует. Есть только настоящее, и оно прекрасно.