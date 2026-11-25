Наступает их звездный час: три знака зодиака окажутся под покровительством Вселенной
В четверг, 26 ноября, три знака зодиака окажутся под особым покровительством Вселенной. Когда на небе царит Луна в знаке Рака, кажется, что нам все по плечу. Мы верим в себя и чувствуем собственную исключительность.
Внезапно мы перестаем жить в страхе перед каким-то антиутопическим будущим. Вместо этого мы наслаждаемся настоящим моментом, чувствуем себя особенными и ощущаем поддержку Вселенной. И это не случайно: в четверг космос будет на нашей стороне.
Для представителей этих знаков зодиака день станет временем личных достижений и поводов для радости. Наслаждайтесь им!
Телец
В четверг Луна перейдет в знак Рака, и общая атмосфера резко изменится. Внезапно становится легко поверить, что возможно все. Мы начинаем мечтать о большем и представлять себе гораздо более светлое будущее. А поскольку мы знаем, что Вселенная на нашей стороне, то уверены и в том, что сможем воплотить свои самые смелые мечты в жизнь. И они обязательно сбудутся.
Под влиянием Луны в этом водном знаке все кажется возможным. Для такого оптимиста, как вы, это открывает поистине безграничные перспективы. Вы не зацикливаетесь на негативных эмоциях. Вы свободны!
В этот день у вас появится ощущение, будто сама Вселенная поддерживает вас и благоволит вам, а ее сила способна творить чудеса. Иными словами, для вас, Тельцы, наступает прекрасный день. Постарайтесь использовать его по максимуму.
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Лев
Если кто и умеет извлечь максимум пользы из хорошего настроения, так это вы, Львы. И когда в четверг Луна перейдет в знак Рака, вы именно так и поступите. Приятно и то, что своим прекрасным настроением вы сможете поделиться с окружающими.
В вас столько добра, что вы просто не сможете держать его в себе. А под влиянием энергии Рака вам и не захочется этого делать. Возможно, вам захочется кому-то помочь или проявить свои таланты в творчестве. В любом случае Вселенная будет на вашей стороне.
В воздухе словно витает ощущение собственной исключительности. Это подарок Вселенной, который вы не станете растрачивать попусту. 26 ноября вы будете добры и щедры, и окружающие ответят вам любовью.
Стрелец
В четверг, под влиянием Луны в Раке, вы окажетесь в кругу друзей и родных и сможете в полной мере ощутить их любовь. Вы действительно этого заслуживаете. Для вас, Стрельцы, это будет особенный и радостный день. Просто позвольте себе насладиться им.
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Луна в Раке поможет вам вспомнить, насколько вы замечательный человек. Это время любви к себе, но также и умения жить настоящим моментом. Обычно с этим у вас нет проблем, однако сейчас вам необходимо такое напоминание. Прошлого и будущего не существует. Есть только настоящее, и оно прекрасно.
Вы почувствуете себя частью чего-то большего, словно поднялись на новую ступень внутреннего спокойствия и удовлетворения жизнью. Такие ощущения могут быть мимолетными, но вы уже научились поддерживать их в себе. Так держать! Именно поэтому вы и являетесь любимчиком Вселенной.