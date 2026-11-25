Мама и папа неоднократно пытались объяснить дочери разницу между стилем и вульгарностью, говорили о том, что некоторые наряды не соответствуют ее возрасту. Но, по словам Иевы, девочка не хочет их слушать. "Ее отец даже несколько раз запрещал ей ходить на вечеринки, потому что она отказывалась надевать что-либо хоть сколько-нибудь приличное и выглядела как проститутка. После этого быстро стало ясно, что Аманда искусно водила нас за нос – она выходила из дома в обычной одежде, а затем быстро переодевалась во что хотела".