"Моей дочери 14 лет, а она одевается как проститутка!" Как бороться с вызывающим стилем подростка
14-летняя Аманда отказывается носить одежду, которую одобряют родители, и даже научилась обходить их запреты: выходит из дома прилично одетой, а затем переодевается. Мама уже не знает, как остановить дочь, не разрушив отношения с ней.
Иева устала от постоянных споров с 14-летней дочерью Амандой из-за одежды. Девочка выбирает короткие юбки, откровенные топы и обувь на высоких каблуках, а попытки родителей повлиять на ее стиль заканчиваются скандалами. Иева рассказывает, что дочь всегда была очень женственной. Любовь к розовому цвету, блесткам и красивым платьям появилась у Аманды еще в раннем детстве. Мама никогда не возражала против такого увлечения. Напротив, ей нравилось, что дочь предпочитает красивые наряды мешковатым худи и бесформенным джинсам, которые носят ее подруги.
Однако примерно год назад ситуация изменилась. Юбки Аманды стали слишком короткими, а топы едва прикрывают грудь, которая начала активно расти. Девочка также стала носить туфли на высоких каблуках, в которых, по словам матери, ей самой трудно удержаться на ногах. "Теперь, если честно, я очень, очень хотела бы, чтобы она носила эти худи", - признается Иева.
Раньше родители спокойно отпускали дочь самостоятельно покупать одежду. Теперь они стараются сопровождать ее в магазины, однако практически каждый поход заканчивается крупной ссорой. Аманду интересуют исключительно вещи, которые родители считают совершенно неприемлемыми.
Мама и папа неоднократно пытались объяснить дочери разницу между стилем и вульгарностью, говорили о том, что некоторые наряды не соответствуют ее возрасту. Но, по словам Иевы, девочка не хочет их слушать. "Ее отец даже несколько раз запрещал ей ходить на вечеринки, потому что она отказывалась надевать что-либо хоть сколько-нибудь приличное и выглядела как проститутка. После этого быстро стало ясно, что Аманда искусно водила нас за нос – она выходила из дома в обычной одежде, а затем быстро переодевалась во что хотела".
И теперь Иева задается вопросом, не придется ли ей проверять сумку дочери перед каждым выходом из дома. Ситуацию осложняет и то, что Аманда покупает желаемые вещи на деньги, которые ей дают бабушка и дедушка, либо на собственные карманные сбережения. Мать не знает, стоит ли запрещать и это.
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"Я не знаю, что делать. Неужели мне действительно придется проверять ее сумку перед выходом? Или даже это придется запретить? Но я боюсь испортить отношения с дочерью. Ждать, пока все пройдет? А если не пройдет?" - переживает женщина.
Что психологи говорят о желании подростков экспериментировать с одеждой?
В подростковом возрасте внешний вид часто становится одним из главных способов самовыражения. Одежда для молодых людей - не просто практический выбор, но и возможность понять собственную индивидуальность, показать окружающим, кем они хотят быть, и определить свое место среди сверстников.
В материалах Американской психологической ассоциации (APA), посвященных развитию подростков, отмечается, что в этом возрасте молодые люди нередко экспериментируют с внешностью, поведением и разными способами самовыражения. В большинстве случаев это нормальная часть формирования личности.
Специалисты советуют родителям не спешить осуждать выбор подростка, а постараться понять, что для него означает тот или иной образ.
Это, однако, не означает, что родители обязаны соглашаться абсолютно со всем. Важно различать разговор о том, насколько одежда подходит конкретной ситуации, и унижение ребенка или оскорбления в адрес его внешности.
Почему запреты не всегда помогают?
Британский консультант и специалист по поддержке родителей Дженнифер Уорвик в статье о подростковом стиле также напоминает, что эксперименты с внешностью - один из способов исследования собственной идентичности.
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Подростки одновременно хотят выделяться и чувствовать себя частью компании сверстников. Поэтому выбор одежды, который родителям кажется непонятным или даже шокирующим, для самого молодого человека может иметь большое значение.
В рекомендациях Американской психологической ассоциации родителям также советуют отдавать предпочтение разговору и искреннему интересу к мыслям подростка, а не простым запретам. Если дочери нравится одежда, которая кажется родителям слишком вызывающей, стоит сначала выяснить, что именно ее привлекает, как она себя в ней чувствует и какое впечатление хочет произвести. Родители могут объяснить собственные опасения, не ограничиваясь утверждениями, что наряд выглядит вульгарно или позорно. Например, можно обсудить комфорт, безопасность, уместность одежды в определенных обстоятельствах и то, как разные люди могут воспринимать тот или иной образ.
При этом важно не перекладывать на девочку ответственность за неподобающее поведение окружающих. Независимо от того, как она одета, она имеет право на уважительное отношение.
Как найти баланс между свободой и родительскими правилами?
Американская академия педиатрии в рекомендациях по общению с подростками подчеркивает важность четких границ при одновременном уважении мнения молодого человека. Подростку необходимо предоставлять все больше самостоятельности, однако это не означает, что в семье больше не должно быть правил.
В подобной ситуации родители могут договориться с дочерью о конкретных принципах: какая одежда подходит для школы, какая - для праздничных мероприятий, а какие решения она вправе принимать самостоятельно.
Вместо того чтобы превращать каждую покупку в борьбу за победу, стоит привлечь девочку к обсуждению и выработке общих правил.
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Не менее важно понять, что стоит за внезапным желанием одеваться настолько вызывающе. Возможно, Аманда хочет подражать подругам? Или на нее влияют социальные сети и образы, которые она там видит? Может быть, ей нравится внимание, которое привлекает такая одежда? А возможно, это просто способ доказать родителям, что она уже способна самостоятельно принимать решения?
Искать ответы на эти вопросы следует без упреков. Иногда достаточно спокойного разговора, во время которого родители не пытаются немедленно доказать свою правоту, а действительно стараются понять дочь.
Ведь подростковый возраст - это не только время, когда родители должны научить ребенка соблюдать правила. Это также период, когда молодые люди учатся самостоятельно принимать взвешенные решения, оценивать обстоятельства и отвечать за свои поступки. И лучше всего эти навыки формируются не под страхом запретов, а в доверительных отношениях, где можно обсуждать даже самые неудобные темы.