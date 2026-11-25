Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня у вас не будет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться, просто доведите до сведения окружающих, где вас можно найти, и покиньте шумное сборище.
Телец
Сегодня свобода ваша будет так или иначе ограничена. Если вы сумели загнать самое себя в угол, сумейте и вытащить себя оттуда. Сделайте так, чтобы голос ваш услышали.
Близнецы
Сегодня ваша жизнь может стать достоянием общественности. К этому стоит быть готовым, дабы избежать ненужных обид. Возможно, вам даже удастся выиграть от такого положения вещей.
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Рак
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Лев
Занимайтесь сегодня преимущественно своими собственными делами, благо их всегда предостаточно. Незачем взваливать на себя еще и чужие.
Дева
Сегодня все будет говорить вам, что цель близка и осталось последнее усилие. Последним оно, естественно не будет, но не поддавайтесь разочарованию, если все не получится сразу.
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Весы
Куда заводят благие намерения известно всем. Не воспринимайте это как обвинение, просто приготовьтесь, что в ответ на самые лучшие ваши предложения, вам пожелают чего-нибудь не слишком лестного, но много.
Скорпион
Ваше время сегодня будет чрезвычайно ценно. Преподнесите его в дар тому, кто этого заслуживает в наибольшей степени.
Стрелец
Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.
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Козерог
Сегодня над вашими шутками смеяться не будут. Однако это еще не предмет для огорчения, ибо над ними будут смеяться завтра, послезавтра, и возможно до конца недели.
Водолей
Сегодня все, что казалось уже давно обдуманным и совершенно ясным, внезапно перепутается в голове и окажется абсолютно непонятным. Лучшее, что вы можете сделать, это спокойно начать с начала.
Рыбы
Если вы немедленно не начнете добиваться желаемого, вы просто перестанете этого хотеть. Так что у вас есть выбор.