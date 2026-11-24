Запомните эту дату: самый удачный день в декабре для вашего знака зодиака
В самый удачный день декабря доверьтесь мысли, что Вселенная действительно приберегла для вас лучшее напоследок. Этот год оказался не таким, каким вы его представляли, но он еще не закончился, и удача уже на подходе.
Овен
Самый удачный день месяца для Овна: вторник, 8 декабря
Все готовило вас к этому моменту, Овен. 8 декабря новолуние в Стрельце поможет начать новую главу, которая вам так необходима. Это произойдет до того, как Сатурн и Нептун развернутся в прямое движение в вашем знаке - соответственно 10 и 12 декабря. Поэтому вы почувствуете, что теперь лучше готовы двигаться вперед.
Новолуние в Стрельце открывает возможность для нового жизненного пути или отношений. Но это станет возможным только благодаря внутренней работе, которую вы проделали над собой. Отпразднуйте это новое начало. Вы его заслужили.
Телец
Самый удачный день месяца для Тельца: пятница, 25 декабря
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С Рождеством, Телец! Даже если вы не отмечаете этот праздник, 25 декабря станет для вас счастливым днем. Меркурий перейдет в Козерог, помогая вам увереннее отстаивать свои интересы и успешнее заводить полезные знакомства.
До 13 января 2027 года вам нужно активнее заявлять о себе. Составьте реальный план достижения целей и придерживайтесь его. Эта энергия может принести неожиданные перемены, поэтому будьте открыты всему новому. В этом месяце вы не просто пассивно притягиваете желаемое - вы сами участвуете в его создании.
Близнецы
Самый удачный день месяца для Близнецов: четверг, 17 декабря
Действуйте решительно, Близнецы. 17 декабря первая четверть Луны в Рыбах обратит ваше внимание на вопросы работы или образования. Рыбы помогут вам найти свое предназначение и выбрать путь, который принесет наибольшее удовлетворение.
Возможно, вы пытаетесь понять, какую специальность выбрать, или задумываетесь о смене профессии. Энергия этого дня поможет обрести необходимую ясность. Но вам также нужно решиться на действия. Не упустите эту возможность.
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Рак
Самый удачный день месяца для Рака: четверг, 10 декабря
Вы сделали все, что от вас требовалось, Рак. В июле Сатурн впервые перешел в ретроградное движение в Овне. С тех пор ваши профессиональные мечты продвигались очень медленно. Во многом вам кажется, что с лета вы только и делали, что работали, хотя результатов пока почти не видно.
Но 10 декабря все изменится: Сатурн развернется в прямое движение в Овне. Планета дисциплины наконец начнет приносить плоды ваших усилий. Будьте готовы взять на себя новые проекты и занять руководящие должности. Вас ждет успех, ради которого вы так много работали.
Лев
Самый удачный день месяца для Льва: суббота, 12 декабря
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Правда имеет значение, дорогой Лев. 12 декабря Нептун развернется в прямое движение в Овне после почти шестимесячного ретроградного периода, начавшегося ранее в этом году. Ретроградный Нептун отличается от других планет. Он не только раскрывает суровую правду о происходящем, но и может пошатнуть вашу веру в себя. Вам предстоит использовать это знание, чтобы воплотить в жизнь то, чего вы, как понимаете, заслуживаете. Однако путь к этому может оказаться непростым.
Теперь, когда Нептун возвращается к прямому движению в Овне, к вам снова приходит надежда, а вместе с ней и готовность рисковать. Вы уже знаете правду о себе и о ситуации, которая не давала вам покоя. Осталось только сделать следующий шаг. У вас все получится.
Дева
Самый удачный день месяца для Девы: понедельник, 21 декабря
Иногда удача заключается в том, чтобы позволить себе наслаждаться жизнью, Дева. Неудивительно, что вы самый внимательный к деталям и планированию знак зодиака. Это ваша сильная сторона, и не позволяйте никому заставлять вас стыдиться ее. Но из-за этого вы можете упускать настоящий момент, особенно если постоянно отодвигаете намеченную цель.
Ситуация изменится 21 декабря, когда Солнце перейдет в Козерог. Сезон Козерога - возможность уделить больше внимания тому, что приносит вам радость и любовь. Постарайтесь в ближайшие недели найти время для отдыха и не спешите заполнять его списком дел. Просто наслаждайтесь жизнью, которую вы создали.
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Весы
Самый удачный день месяца для Весов: среда, 23 декабря
Обратите внимание на то, что подходит к своему логическому завершению, Весы. 14 июля новолуние в Раке положило начало новому этапу в вашей профессиональной жизни. Энергия Рака связана с желанием помогать другим, но также означает, что вы должны чувствовать эмоциональную связь с работой, которой занимаетесь.
Когда 23 декабря взойдет полная Луна в Раке, вы сможете увидеть, к чему все шло. Помните, что полнолуние не обязательно означает завершение - это период подведения итогов, когда можно внести необходимые изменения. Скорее всего, эта Луна принесет облегчение: вы поймете, что ваши усилия окупаются именно так, как вы надеялись.
Скорпион
Самый удачный день месяца для Скорпиона: суббота, 12 декабря
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Не бойтесь вернуться к чему-то из прошлого, Скорпион. 12 декабря Юпитер развернется в ретроградное движение во Льве. Это произойдет вскоре после того, как Сатурн и Нептун перейдут к прямому движению, и станет важной вехой на вашем пути.
В этом месяце в вашей жизни может вновь появиться прежнее профессиональное предложение. Это может оказаться и глубоко личным переживанием: вы поймете, что упустили нечто, действительно близкое вашей душе. Но еще не поздно все исправить. Будьте открыты этому опыту и не позволяйте страху перед неизвестностью лишить вас возможности воспользоваться своим шансом.
Стрелец
Самый удачный день месяца для Стрельца: суббота, 12 декабря
Пора заглянуть внутрь себя, Стрелец. 12 декабря Юпитер развернется в ретроградное движение во Льве и останется в нем до середины апреля 2027 года. Ретроградный Юпитер во Льве замедлит ваши действия и продвижение к будущим целям. Но в то же время он поможет вам оказаться именно там, где вам суждено быть.
Это время для самоанализа. Поскольку период совпадает с вашим днем рождения, он также связан с возвращением Солнца в точку, в которой оно находилось в момент вашего рождения. Удача не всегда приходит тогда, когда вы любой ценой стремитесь вперед. Иногда она появляется, когда вы замедляетесь и пересматриваете свои планы. В декабре Вселенная удивительным образом будет соединять разные обстоятельства, поэтому дайте событиям больше времени, чем вам кажется необходимым.
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Козерог
Самый удачный день месяца для Козерога: вторник, 1 декабря
Вам не придется долго ждать своего самого удачного дня, дорогой Козерог. Последняя четверть Луны в Деве 1 декабря поможет освободиться от всего, что тяготит вас. Эта лунная фаза подходит для того, чтобы отпустить прошлое и продумать, какие важные перемены вы хотите осуществить. В Деве она связана с темами удачи, изобилия, успеха и новых начинаний.
Это не означает, что все, над чем вы работали, должно закончиться. Но важно убедиться, что вы не держитесь за то, что мешает вашему успеху. Будь то прежние планы или страх неудачи - пора отпустить это. Так вы освободите место для новых возможностей.
Водолей
Самый удачный день месяца для Водолея: пятница, 4 декабря
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Вас ждут неожиданные перемены, Водолей. То, что вы выбрали другое направление в жизни, не означает, что вы сбились с пути или совершили ошибку. На самом деле это влияние ретроградной Венеры, которая с сентября оказывает серьезное воздействие на вашу карьеру и жизненный путь.
В то время Венера вошла в Скорпион, а в начале октября перешла в ретроградное движение. С 3 по 25 октября она двигалась ретроградно в Скорпионе, возвращая в вашу жизнь прежние возможности и меняя характер вашей работы. 4 декабря Венера вновь войдет в Скорпион после завершения ретроградного периода. Возможно, вы поймете, что выбранный путь нуждается в корректировке. Не бойтесь разобраться в происходящих переменах, помня, что все это часть вашего пути к успеху.
Рыбы
Самый удачный день месяца для Рыб: пятница, 4 декабря
Будьте готовы сказать "да" своей судьбе, Рыбы. 4 декабря Венера вновь войдет в Скорпион, дав вам возможность самостоятельно выбрать свою судьбу и то, что всегда было вам предназначено. Впервые Венера вошла в этот водный знак в сентябре, перед началом ретроградного периода. Это время было посвящено переоценке, а возможно, и ощущению застоя. Ничего не складывалось так быстро, как вы надеялись, или так, как вы себе представляли.
Но теперь, когда Венера возвращается в Скорпион, вы наконец сможете выбрать свою судьбу. Это касается и новых карьерных возможностей, и романтических предложений. Начинается новая, прекрасная и благополучная жизнь, о которой вы всегда мечтали. И все это как раз к наступлению нового года.