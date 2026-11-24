Правда имеет значение, дорогой Лев. 12 декабря Нептун развернется в прямое движение в Овне после почти шестимесячного ретроградного периода, начавшегося ранее в этом году. Ретроградный Нептун отличается от других планет. Он не только раскрывает суровую правду о происходящем, но и может пошатнуть вашу веру в себя. Вам предстоит использовать это знание, чтобы воплотить в жизнь то, чего вы, как понимаете, заслуживаете. Однако путь к этому может оказаться непростым.