Только в 2000 году, когда режиссеру было около 58 лет, его мать призналась, что он не ее родной сын. По словам женщины, она нашла его в одном из рижских детских домов во время немецкой оккупации. Больше никаких подробностей она не сообщила, а в 2003 году умерла.