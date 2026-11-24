В 63 года он узнал, что родился в Рижской центральной тюрьме: история легенды немецкого кино
Известный немецкий режиссер Роза фон Праунхайм прожил большую часть жизни, даже не подозревая, при каких обстоятельствах появился на свет. Лишь в 2000 году его 94-летняя мать раскрыла семейную тайну, которая заставила кинематографиста отправиться в Латвию и начать поиски своего прошлого. В декабре немецкое телевидение вновь покажет документальный фильм об этой невероятной истории.
Немецкая общественная телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg анонсировала показ документального фильма Meine Mütter - Spurensuche in Riga ("Мои матери - поиски следов в Риге"). Картина выйдет в эфир 16 декабря, накануне первой годовщины смерти режиссера.
Роза фон Праунхайм скончался 17 декабря 2025 года в возрасте 83 лет. Завтра, 25 ноября, ему исполнилось бы 84 года.
Мать раскрыла тайну в 94 года
Роза фон Праунхайм вырос в Германии под именем Хольгер Мишвицки. Он знал, что родился в Риге, однако никогда не сомневался в том, что воспитывавшие его Гертруда и ее супруг были его биологическими родителями.
Его приемный отец работал инженером в компании AEG и оказался в Латвии во время нацистской оккупации. Семья жила в рижском Межапарке, а летом 1944 года покинула Латвию.
Только в 2000 году, когда режиссеру было около 58 лет, его мать призналась, что он не ее родной сын. По словам женщины, она нашла его в одном из рижских детских домов во время немецкой оккупации. Больше никаких подробностей она не сообщила, а в 2003 году умерла.
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Поначалу Праунхайм не хотел искать биологических родителей. Он объяснял это тем, что Гертруда была любящей и терпимой матерью, поэтому у него не возникало особой потребности выяснять свое происхождение. Однако со временем любопытство взяло верх.
Разгадать семейную тайну помогла латвийка
Поиски осложнялись тем, что режиссер не знал даже своей настоящей фамилии. Однако через латвийского журналиста он познакомился с Агнесе Лусе, которая начала изучать документы в Государственном архиве Латвии.
Как сообщало немецкое издание B.Z. еще в июне 2006 года, одним из ключевых документов оказалось заявление на получение пеленок для младенца по имени Хольгер Радтке. Именно эту фамилию носил режиссер при рождении. Впоследствии ему удалось обнаружить в Берлине свое оригинальное свидетельство о рождении. Из документа следовало, что он появился на свет 25 ноября 1942 года в Рижской центральной тюрьме.
В возрасте 63 лет кинематографист решил отправиться в Латвию, чтобы лично посетить места, связанные с первыми годами его жизни, и попытаться выяснить судьбу своих биологических родителей.
Трагическая судьба родной матери
В ходе поисков режиссер установил, что его биологической матерью была немка Эдит Шарлотта Радтке, работавшая в оккупированной Риге секретарем.
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В интервью Berliner Zeitung Праунхайм рассказал, что обнаруженные документы свидетельствовали о том, что летом 1942 года его мать проходила лечение в психиатрическом отделении больницы в Риге, после чего оказалась в тюрьме. Почему именно ее заключили под стражу, достоверно установить так и не удалось.
Надежда режиссера встретиться с родной матерью не оправдалась. Выяснилось, что она умерла еще в 1946 году в психиатрической клинике в Берлине. Согласно сведениям немецкого кинематографического портала Filmportal, женщина была убита.
В процессе расследования Праунхайму удалось найти фотографию матери и познакомиться с некоторыми родственниками на юге Германии. Однако личность своего биологического отца он так и не установил.
Режиссер вернулся в Ригу с кинокамерой
Результатом многолетних поисков стал документальный фильм Meine Mütter - Spurensuche in Riga, снятый в 2007 году. В нем режиссер посещает латвийские архивы, беседует с историками и свидетелями прошлого, возвращается в Межапарк, где прошли первые годы его жизни, и отправляется в Рижскую центральную тюрьму. В создании картины приняли участие и представители Латвии, в том числе исследовательница Агнесе Лусе, историк Маргерс Вестерманис и историк Карлис Кангерис.
Личная история режиссера постепенно перерастает в исследование событий Второй мировой войны, нацистской оккупации Латвии, Холокоста и судеб людей, оказавшихся заложниками той эпохи.
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В 2008 году фильм был представлен на Международном кинофестивале в Роттердаме, а также на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке. В 2010 году картину номинировали на престижную немецкую телевизионную премию Grimme-Preis.
От младенца из рижского детдома до легенды немецкого кино
За десятилетия творческой деятельности Роза фон Праунхайм стал одним из наиболее известных представителей независимого немецкого кинематографа. Его работы неоднократно вызывали общественные дискуссии, затрагивая темы сексуальности, дискриминации, общественных предрассудков и человеческой идентичности. Свой творческий псевдоним он частично позаимствовал у названия района Праунхайм во Франкфурте-на-Майне, где вырос.
Однако именно фильм о поисках своих корней в Риге стал одной из самых личных работ режиссера. Как отмечает Институт Гете, картина удивила даже тех, кто хорошо знал творчество Праунхайма, своей эмоциональной открытостью и серьезностью.
Несмотря на драматические открытия, фильм одновременно стал данью благодарности приемной матери режиссера - женщине, которая забрала его из рижского детского дома и воспитала как собственного сына.