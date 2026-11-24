Премия "Ночь лицедеев" (Spēlmaņu nakts) 2026
В театре Дайлес в 33-й раз состоялась церемония вручения премии "Ночь лицедеев".
ФОТО: лауреаты "Ночи лицедеев" определены! Лучшим спектаклем года признана постановка Кайришса "Источник"
На церемонии вручения театральной премии "Ночь лицедеев" (Spēlmaņu nakts) в номинации "Лучший спектакль большой формы года" победила постановка режиссера Виестура Кайришса "Источник" (Pirmavots) в театре Дайлес.
Кайриш получил награду за спектакль "Первоисточник" и в номинации "Лучший режиссер года". В категории "Лучший спектакль малой формы года" победила постановка режиссера Валтерса Силиса "Обычный понедельник" (Parasta pirmdiena) в Лиепайском театре.
Лучшей актрисой года признана Илзе Кузуле-Скрастиня за роль Доминики Франконы в спектакле "Источник" театра Дайлес, а лучшим актером - Валтс Скуя за роль Фрейманиса в постановке "Фрейманис" Лиепайского театра.
В номинации "Лучший спектакль для детей и/или молодежи" победила постановка режиссера Паулы Плявниеце "Оскар и вещи" (Oskars un lietas) в Латвийском театре кукол.
Лучшей актрисой второго плана стала Иева Пуке за роль госпожи Миллер в спектакле "Сомнения" (Šaubas) Валмиерского театра. Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Роландс Бекерис за роли Ингарса Гудерманиса, Гунтарса Рача (Босса) и Инары Фреймане в спектакле "Фрейманис" Лиепайского театра.
В номинации "Лучший молодой сценический артист года" присуждены две награды. Их получили Матисс Кучинскис за роль Ника Перле в спектакле "Бастарды" Латвийского национального театра и Элина Барткевича за роль Мэри в постановке "Череп из Коннемары" (Konemāras galvaskauss), созданной в Резекненском театре "Юрикс" в сотрудничестве с Латвийской академией культуры.
Награду в номинации "Лучший новый драматургический текст или сценарий спектакля, театральный текст года" получил Андрис Калнозолс за работу "Комар" (Ods) в Латвийском национальном театре.
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Титул лучшего сценографа года присужден Рейнису Дзудзило за спектакль "Источник" театра Дайлес, а награду лучшему художнику по костюмам получила Федор Подгорний за постановку "Богема" в Латвийской национальной опере и балете.
Премию лучшему художнику по свету года получила Лиените Слишане за спектакль "Эхо Айи" (Atbalss Aija) в Латвийском национальном театре. Лучшим видеохудожником года признан Якуб Лех за постановку "Новелла сновидений" (Sapņu novele) в театре Дайлес.
В номинации "Лучший хореограф или художник по движению года" победила Кристине Брининя за спектакль "Что может быть лучше этого?" (Kas var būt labāks par šo?) в Лиепайском театре.
Победителем в номинации "Лучший артист балета года (хореограф или исполнитель)" стал Амир Додарходжаев за роль Базиля в балете "Дон Кихот" Латвийской национальной оперы и балета. Обладателя этой награды выбирает Латвийская профессиональная ассоциация балета.
В номинации "Лучшее музыкальное произведение или музыкальное оформление года" награду получил Эрик Эшенвалдс за музыку к спектаклю "Индул и Ария" Национального театра.
Приз детского и подросткового жюри за лучший спектакль присужден постановке Томса Трейниса "Маленький человек" в Валмиерском театре.
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Международная группа театральных экспертов премии "Ночь лицедеев" присудила особое признание спектаклю Лиепайского театра "Обычный понедельник" в постановке Силиса. Эксперты отметили чуткое и тонкое обращение к социальной действительности, слаженную работу актерского ансамбля и мастерски выстроенную документальную драматургию.
Особого признания удостоился и спектакль "Грибы" (Sēnes) Латвийского театра кукол в постановке Памелы Бутане. Жюри отметило художественную оригинальность, музыкальную драматургию, мастерство актерского ансамбля и международный потенциал постановки.
Награду Латвийского мобильного оператора Latvijas Mobilais Telefons за театральный экспорт получил спектакль Лиепайского театра "Латышские ракеты". На поддержку его доступности для зарубежной публики в рамках программы "Лиепая-2027" выделено 5000 евро.
Как сообщалось, награды за вклад в сценическое искусство на протяжении всей жизни присуждены актрисе Латвийского национального театра Инте Тироле и актеру театра Дайлес Юрису Барткевичу. Решение о присуждении этих наград и выборе лауреатов принимает правление Латвийского союза театральных деятелей.
Церемония состоялась в понедельник в театре Дайлес, в день 140-летия со дня рождения его сооснователя, режиссера Эдуардса Смилиса. Режиссером церемонии выступил Матисс Будовскис, ведущим - Игорь Шелеговский. Музыкальные номера представили коллективы "Stūrī zēvele" и "Tumsa", а также молодежный хор "Kamēr" под управлением дирижера Юргиса Цабулиса.
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В профессиональное жюри вошли его председатель, театральный критик и журналист газеты Diena Атис Розенталс, заместитель председателя, театральный критик и исследователь Ингрида Вилкарсе, театральные критики и исследователи Зане Радзобе, Кития Балкаре и Илзе Клявиня, историк театра Янис Силиньш, художница Сандра Крастиня, специалист по психодраме Угис Сеглиньш, а также музыкальный критик Армандс Знотиньш.
Награды для лауреатов изготовил мастер художественной обработки металла Арвидс Эндзиньш по дизайну Юриса Гагаиниса.
В сезоне 2025/2026 жюри премии "Ночь лицедеев" посмотрело и оценило 108 новых постановок профессиональных театров. Период оценки охватывал время с 1 августа 2025 года по 15 июня 2026 года. Вручение премий в этом году состоялось в 33-й раз.
Летом жюри приняло решение исключить из списка номинантов режиссера Адольфа Шапиро в категории "Лучший режиссер года", а его постановку "Дон Кихот" Нового Рижского театра - в категории "Лучший спектакль большой формы года". Причиной стало участие режиссера в мероприятии Московского Художественного театра имени Антона Чехова. Жюри подчеркнуло, что на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину публичное признание артистов, участвующих в официальных мероприятиях в России, невозможно.
После этого решения от номинаций также отказались Гундарс Аболиньш, исполнивший роль Санчо Пансы в постановке Шапиро и номинированный в категории "Лучший актер года", а также сценограф спектакля Мартиньш Вилкарсис, выдвинутый на премию в категории "Лучший сценограф года".