В номинации "Лучший молодой сценический артист года" присуждены две награды. Их получили Матисс Кучинскис за роль Ника Перле в спектакле "Бастарды" Латвийского национального театра и Элина Барткевича за роль Мэри в постановке "Череп из Коннемары" (Konemāras galvaskauss), созданной в Резекненском театре "Юрикс" в сотрудничестве с Латвийской академией культуры.