"Я думаю, что мода и ее диктат ушли из жизни людей. Если раньше были периоды, когда все хотели носить мини или макси, широкие плечи, брюки клеш или какой-то определенный цвет, и это был диктат, которому подчинялась толпа, то сегодня этого диктата больше нет. Люди одеваются очень разнообразно", - объяснил Васильев.