ВИДЕО: Александр Васильев представил в Риге шедевры мировой моды и объяснил, как найти свой стиль
23 ноября Otkrito побывал на предпоказе выставки "Великие имена в мире моды" в Риге, где Александр Васильев лично представил экспозицию и поделился своим взглядом на современную моду.
С 25 ноября в Музее моды на улице Грециниеку, 24 посетители смогут отправиться в путешествие по истории моды XX века. Выставка объединила уникальные наряды из коллекции Фонда Александра Васильева, созданные легендарными дизайнерами, чьи имена навсегда изменили представления о красоте и стиле.
В этом году Музей моды отмечает десятилетие, и новая экспозиция стала еще одним событием юбилейного года.
На предпоказе для представителей СМИ Александр Васильев лично провел экскурсию продолжительностью около полутора часов. Историк моды подробно рассказывал о представленных нарядах, их создателях и о том, как менялись вкусы общества на протяжении прошлого столетия.
Выставка "Великие имена в мире моды":
Особенность выставки заключается в том, что посетители могут увидеть не современные копии, а подлинные творения знаменитых модельеров, созданные еще при их жизни.
"Конечно, скажут, что нескромно себя хвалить, но платья настолько удивительные и прекрасные, что они произведут на вас совершенно уникальное впечатление. Во-первых, они были созданы при жизни великих творцов моды. Это их прижизненные творения - таких замечательных дизайнеров, как Шанель, Скиапарелли, Кристиан Диор, Баленсиага", - рассказал Васильев.
На выставке представлены работы и других выдающихся дизайнеров, среди которых Поль Пуаре, Жанна Ланвен, Мадлен Вионне, Пьер Карден, Ив Сен-Лоран, Валентино Гаравани, Джанни Версаче, Жан-Поль Готье и Джон Гальяно.
Платье за тысячи евро, которое через год может потерять большую часть стоимости
Во время экскурсии Васильев затронул и финансовую сторону высокой моды. По его словам, стоимость дизайнерских нарядов может достигать нескольких тысяч евро, однако высокая цена далеко не всегда означает, что вещь сохранит свою стоимость.
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В качестве примера он рассказал о платьях, которые могут продаваться примерно за 400 000 евро, а спустя год, когда модель перестанет быть актуальной, стоить уже около 300 евро.
Это наглядно показывает, насколько быстро меняется индустрия моды. То, что сегодня считается последним писком, уже через несколько сезонов может оказаться забытым.
Однако с историческими нарядами великих модельеров ситуация совершенно иная. Их ценность заключается не только в ткани, крое или известном имени на этикетке, но и в том, что они отражают определенную эпоху и представляют собой часть культурного наследия.
Почему современная мода стала такой скучной?
Говоря о сегодняшних тенденциях, Васильев не скрывал своего критического отношения к тому, как одеваются современные люди. По его мнению, в повседневной одежде стало значительно меньше индивидуальности и ярких красок. На смену сложным силуэтам, необычным деталям и выразительным нарядам пришли оверсайз, минимализм и сдержанные оттенки.
Историк моды обратил внимание и на то, что современная одежда преимущественно производится массово. Если раньше люди нередко шили вещи самостоятельно или заказывали индивидуальные наряды, то сегодня большинство предпочитает готовую фабричную одежду.
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Васильев также отметил, что на изменения в моде повлияли экономические обстоятельства и геополитическая ситуация. При этом само умение шить, которое когда-то было привычным и ценным навыком, сегодня нередко воспринимается как нечто устаревшее.
Однако, отвечая на вопрос Otkrito о том, как за последние годы изменилось отношение общества к моде, историк отметил и другую важную тенденцию - исчезновение строгих правил.
"Я думаю, что мода и ее диктат ушли из жизни людей. Если раньше были периоды, когда все хотели носить мини или макси, широкие плечи, брюки клеш или какой-то определенный цвет, и это был диктат, которому подчинялась толпа, то сегодня этого диктата больше нет. Люди одеваются очень разнообразно", - объяснил Васильев.
Таким образом, современная мода, по его мнению, стала свободнее, хотя далеко не все ее направления вызывают у него восхищение.
Интервью с Александром Васильевым:
Галстуки исчезают, а женственность уходит в прошлое
Васильев также обратил внимание на то, как изменились представления о мужской и женской моде. По его словам, мужчины практически перестали носить галстуки, которые раньше были привычной частью повседневного гардероба. Сегодня в Европе их можно найти на барахолках всего за один евро, а носят их преимущественно представители определенных профессий, например политики.
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Историк моды считает, что постепенно исчезает и традиционная женственность в одежде. По его мнению, женщины все чаще выбирают практичные и свободные вещи, а мужчины стали выглядеть более женственно. Васильев полагает, что прежняя женственность уже не вернется, поскольку границы между мужским и женским стилем постепенно стираются. Сегодня люди прежде всего ценят комфорт и удобство, а не стремление соответствовать модным идеалам.
Как выглядеть стильно? Совет Александра Васильева
Во время мероприятия Otkrito удалось задать Александру Васильеву несколько вопросов. Один из них касался того, как обычному человеку научиться выглядеть стильно. Оказалось, что, по мнению историка моды, начинать стоит вовсе не с изучения последних коллекций известных брендов.
"В первую очередь надо следовать своим цветам, которые природа вам подарила: цвет глаз, цвет волос, цвет румянца, цвет губ, цвет зубов. Это главные ориентиры в выборе цвета одежды. А форма зависит от фигуры", - посоветовал Васильев.
Иными словами, при выборе гардероба важнее учитывать собственную внешность и особенности фигуры, чем слепо следовать модным тенденциям.
Почему мода постоянно возвращается?
Васильев также объяснил, почему мода постоянно возвращается к тенденциям прошлых десятилетий. По его словам, мода циклична, поскольку строение человеческого тела не изменилось за последние пять тысяч лет. Все возможные фасоны и силуэты уже когда-то были придуманы, поэтому дизайнеры вновь и вновь обращаются к идеям прошлого, переосмысливая их на современный лад.
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Но почему одни вещи становятся вечной классикой, а другие исчезают практически сразу после появления?
"Потому что мода капризна. Есть капризы моды, и они всегда длятся очень коротко. А есть стилистические достижения. Эти достижения становятся вехами гардероба мужчин и женщин и остаются в моде на много-много десятилетий", - отметил Васильев.
Именно такие стилистические достижения посетители смогут увидеть на новой выставке.
А кто любимый дизайнер самого Васильева?
На вопрос Otkrito о любимом модном бренде Александр Васильев не стал ограничиваться одним именем. Среди своих фаворитов он назвал Chanel, Lanvin, Schiaparelli, Dior, Pierre Cardin, André Courrèges, Yves Saint Laurent, Balenciaga и Madeleine Vionnet. Все эти модельеры, по его словам, представляют сильную школу дизайна и внесли огромный вклад в историю моды.
Творения многих из них представлены и на новой выставке, где можно проследить, как менялись представления об элегантности, женственности, силуэтах и красоте на протяжении XX века.