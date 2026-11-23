22 ноября в 9:23 по латвийскому времени Солнце вошло в знак Стрельца и пробудет там до 21 декабря. В астрологии Стрелец связан со свободой, поиском истины и расширением кругозора. Этот период усиливает желание отстаивать свои взгляды, но одновременно побуждает знакомиться с тем, что до сих пор оставалось за пределами твоего внимания.