Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Чем меньше народу будет наблюдать сегодня за вашей деятельностью, тем успешней она будет. Какая разница как вы что-то делаете, главное - результат.
Телец
Сегодня вам придется прятать истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой. Все, что думаете о том или ином человеке сможете сказать вслух несколько позже.
Близнецы
Будьте осторожны, сегодня велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент. Среди людей, вас окружающих, может оказаться парочка-другая особо чувствительных особей.
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Рак
Сегодня вам очень полезна будет способность обобщать. Если пытаться вникнуть во все то бесконечное количество мелких, но значимых компонентов картины по отдельности, можно и с ума сойти нечаянно.
Лев
При решении того или иного вопроса сегодня заглядывайте в бумажник. Возможно, он сможет подсказать вам ответ.
Дева
Сегодня вы будете вольной птицей, никакие дела или обязательства не будут вас держать. Летайте в свое удовольствие.
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Весы
Найти верный подход к нужному вам человеку вам поможет общее с ним хобби. Если такового не имеется - узнайте, что вообще его интересует, и действуйте соответствующе.
Скорпион
Если вы пока и не заслужили репутацию финансового гения, то лишь по чистой случайности. Сегодня вы сможете разрешить практически любую денежную проблему, и, что немаловажно, не нажить новых.
Стрелец
Окружающие сегодня будут настойчиво требовать вашего внимания. Будьте сознательны, помогите страждущим. И постарайтесь, чтобы они не заметили, насколько это вам не нравится.
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Козерог
Не пытайтесь бежать впереди лошади, ей это может не понравиться. По дороге вам сегодня может встретиться надежная точка опоры, постарайтесь ее не пропустить.
Водолей
Все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить, ибо это будет иметь немаловажное значение в самое ближайшее время.
Рыбы
Глупо продолжать спорить, если аргументы противника неопровержимы. Сегодня вам, вероятно, придется признать свою ошибку, и чем скорее вы это сделаете, тем быстрее она забудется.