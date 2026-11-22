Вам может захотеться немного отдалиться от окружающей суеты и разобраться в собственных мыслях. Последняя неделя ноября располагает к завершению старых дел, восстановлению сил и пересмотру планов. Не пытайтесь успеть все одновременно. На работе лучше сосредоточиться на задачах, которые требуют внимания и аккуратности. Не исключено, что коллеги обратятся к вам за помощью или советом. Ваша компетентность будет замечена, даже если похвалы последуют не сразу.