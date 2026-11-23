Почему так много детей говорят об одних и тех же вещах?
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"Там мальчик, он хочет спать в моей кроватке": латвийские мамы рассказали жуткие истории о том, что видят их дети
Двухлетняя девочка разговаривает с умершим дедушкой, ребенок на кладбище уверяет, что ему разрешил присесть незнакомый дядя, а другая малышка месяцами ищет загадочную Анну. Латвийские мамы поделились историями, от которых по коже бегут мурашки и которые заставляют задуматься: есть ли у детей какие-то особые способности или всему этому можно найти вполне рациональное научное объяснение?
Все началось с, казалось бы, безобидной публикации одной из мам по имени Лаура в социальных сетях. Ее полуторагодовалая дочка махала рукой кому-то, кого, по мнению взрослых, в комнате вообще не было.
"Девочка в возрасте 1,5 года машет кому-то в комнате. Я спрашиваю: кому ты машешь? "Дяде". Э-э-э, понятно", - написала Лаура, предложив другим мамам рассказать, что необычного видели их дети.
Ответов оказалось немало. Выяснилось, что у многих семей есть собственные истории о загадочных гостях, умерших родственниках и детских высказываниях, которые родители до сих пор не могут объяснить.