Праздник закончился, а страсти не утихают: в соцсетях возникла перепалка из-за платья жены Кулбергса
Хотя торжественный прием 18 ноября в Рижском замке уже позади, в социальных сетях продолжают бурно обсуждать вечернее платье, которое выбрала жена премьер-министра Андриса Кулбергса Анна Кулберга. Неожиданное совпадение с нарядом другой высокопоставленной чиновницы и стоимость платья разделили общественность на два лагеря.
Наибольший резонанс вызвал тот факт, что и Анна Кулберга, и генеральный директор Службы государственных доходов (VID) Байба Шмите-Роке пришли на торжественное мероприятие в очень похожих ярко-красных вечерних платьях с открытыми рукавами.
Комментаторы активно обсуждали и сходство нарядов двух дам. Часть пользователей соцсетей считала, что для мероприятия такого высокого уровня им следовало выбрать что-то более оригинальное и заказать индивидуальный пошив, чтобы избежать столь неловкого совпадения. Другие иронизировали по поводу закулисья модной индустрии, где идеи нередко заимствуют, немного изменяют и выдают за новые модели.
Хотя пользователи соцсетей активно спорили, кому больше идет ярко-красный цвет, большинство все же сошлось во мнении, что обеим светловолосым дамам этот наряд очень к лицу.
Тем временем сама супруга премьера рассказала в социальных сетях, что ее праздничное платье создала латвийский модельер Ивета Вецмане. В официальном интернет-магазине дизайнера указано, что это ярко-красное платье с присборенными открытыми рукавами стоит 1300 евро.
Именно эта сумма вызвала в социальных сетях настоящую словесную баталию. Часть комментаторов резко раскритиковала выбор столь дорогого наряда в то время, когда новый премьер-министр говорит об экономии средств государственного бюджета и необходимости пересмотра социальных пособий, в том числе критериев присвоения инвалидности.
Одна из участниц дискуссии отметила, что это платье стоит столько же, сколько ее пенсия по инвалидности за четыре месяца. Она также добавила, что в то время, когда в соседней стране бушует война, подобная роскошь неэтична. Другие поддержали эту точку зрения, заметив, что при хорошем вкусе даже за несколько десятков евро можно выглядеть по-королевски.
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Однако подобная критика тут же вызвала еще более резкую ответную реакцию. Многие пользователи бросились защищать Анну Кулбергу, обвиняя критиков в мелкой зависти и лицемерии. В комментариях отмечали, что супруга премьера сама не хвасталась стоимостью наряда и не ходила во время приема с ценником на спине. Кроме того, многие похвалили ее за выбор в пользу именно латвийского модельера.
"Если бы супруга премьера пришла в дешевом платье из масс-маркета, вы бы опять кричали: ой, какое дешевое и потрепанное!" - иронизировала одна из комментаторов. Другие добавляли, что в политических кругах на приеме в Рижском замке можно было увидеть наряды и подороже, однако почему-то внимание привлекло именно платье госпожи Кулберги.
Между тем другие пользователи соцсетей отмечают, что подобное обсуждение уже начинает напоминать сплетни у сельского магазина. "Следующим шагом может стать исследование стоимости нижнего белья должностных лиц", - иронизируют комментаторы.
Торжественный прием в Рижском замке 18 ноября 2026 года
В честь 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич устроил в Рижском замке традиционный праздничный прием.