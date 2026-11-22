Одна из участниц дискуссии отметила, что это платье стоит столько же, сколько ее пенсия по инвалидности за четыре месяца. Она также добавила, что в то время, когда в соседней стране бушует война, подобная роскошь неэтична. Другие поддержали эту точку зрения, заметив, что при хорошем вкусе даже за несколько десятков евро можно выглядеть по-королевски.