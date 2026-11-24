Это один из тех редких фильмов, которые заставляют снова почувствовать себя ребенком. Здесь есть замечательные Майкл Кейн и Роберт Дюваль, прекрасный юмор и особенная, немного старомодная вера в человеческое благородство. История о том, что настоящая семья не всегда выглядит так, как мы привыкли, а некоторые люди способны подарить нам больше любви за одно лето, чем другие за всю жизнь.