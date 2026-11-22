История вновь познакомит зрителей с Элизабет Беннет - умной, независимой и остроумной девушкой, которая не желает выходить замуж исключительно ради денег или общественного положения. Ее знакомство с богатым и высокомерным мистером Дарси начинается с взаимного раздражения, но постепенно перерастает в нечто большее.