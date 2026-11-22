7 самых ожидаемых сериалов декабря 2026 года: что смотреть зимними вечерами
Декабрь 2026 года обещает немало интересных премьер для любителей сериалов. Зрителей ждут возвращение в Хогвартс, новая экранизация знаменитого романа Джейн Остин, продолжения популярных детективов и романтических историй. Мы выбрали семь сериалов, которые стоит добавить в список просмотра перед новогодними праздниками.
1. Trinity - 1 декабря
Жанр: политический триллер
Где смотреть: Netflix
Декабрь начнется с политического триллера Trinity, в котором главные роли исполнили Ричард Мэдден, известный по сериалам "Телохранитель" и "Игра престолов", и Гугу Мбата-Роу.
В центре сюжета - опасное переплетение политики, военных секретов и личных интересов. Герои оказываются втянуты в события, которые могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности. За внешне благополучным миром влиятельных людей скрываются интриги, предательство и борьба за власть.
Особый интерес вызывает имя создателя сериала - Джеда Меркурио, ранее работавшего над популярными британскими триллерами "Телохранитель" и "По долгу службы". Все семь эпизодов выйдут одновременно, 1 декабря.
2. "Плохая обезьяна" (Bad Monkey) - 2 декабря
Жанр: криминальная комедия, детектив
Где смотреть: Apple TV
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После успешного первого сезона возвращается криминальная комедия с Винсом Воном в главной роли. Актер вновь сыграет Эндрю Янси - бывшего полицейского, который после увольнения вынужден работать ресторанным инспектором во Флориде, но никак не может отказаться от расследования преступлений.
Первый сезон начинался с неожиданной находки - человеческой руки, обнаруженной туристами во время рыбалки. Постепенно обычное расследование превращалось в запутанную историю с мошенниками, убийствами и весьма эксцентричными персонажами.
Во втором сезоне Янси столкнется с совершенно новым делом. Создатели сохранили фирменное сочетание черного юмора, криминальных загадок и атмосферы солнечной Флориды. Сезон будет состоять из десяти эпизодов, которые станут выходить еженедельно до 3 февраля 2027 года.
3. "Гордость и предубеждение" (Pride and Prejudice) - 3 декабря
Жанр: историческая мелодрама
Где смотреть: Netflix
Один из самых известных романов о любви снова перенесут на экран. Netflix представляет шестисерийную адаптацию произведения Джейн Остин, впервые опубликованного в 1813 году.
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История вновь познакомит зрителей с Элизабет Беннет - умной, независимой и остроумной девушкой, которая не желает выходить замуж исключительно ради денег или общественного положения. Ее знакомство с богатым и высокомерным мистером Дарси начинается с взаимного раздражения, но постепенно перерастает в нечто большее.
Главные роли исполнили Эмма Коррин и Джек Лауден, а образ миссис Беннет воплотила обладательница премии "Оскар" Оливия Колман.
Новая экранизация неизбежно столкнется со сравнениями с культовым сериалом BBC 1995 года с Колином Фертом и фильмом 2005 года с Кирой Найтли. Однако создатели рассчитывают познакомить с историей Остин новое поколение зрителей.
4. "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building) - 8 декабря
Жанр: детектив, комедия
Где смотреть: Disney+, Hulu
Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес возвращаются в шестом сезоне популярного детективного сериала. На этот раз троице любителей расследований предстоит покинуть привычный Нью-Йорк и отправиться в Лондон.
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Главные герои - Чарльз, Оливер и Мэйбл - прославились благодаря собственному подкасту о преступлениях. Однако их увлечение постоянно приводит к тому, что они сами оказываются в центре опасных событий.
В новом сезоне герои будут расследовать убийство Синды Каннинг, известной ведущей криминального подкаста. В британской столице их ждут новые подозреваемые, неожиданные знакомства и весьма эксцентричные персонажи.
К актерскому составу присоединились Дэвид Теннант, Мартин Фримен, Никола Кохлан и Оливия Колман. Зрителям снова обещают сочетание классического детектива, абсурдных ситуаций и остроумных диалогов, благодаря которым сериал приобрел поклонников по всему миру.
5. "Макстон-холл" (Maxton Hall: The World Between Us) - 9 декабря
Жанр: романтическая драма
Где смотреть: Prime Video
Популярная немецкая романтическая история возвращается с третьим и заключительным сезоном. Сериал, основанный на книгах писательницы Моны Кастен, рассказывает об отношениях Руби Белл - талантливой девушки из небогатой семьи - и Джеймса Бофорта, наследника состоятельной династии.
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Их роман с самого начала осложнялся социальным неравенством, семейными конфликтами и необходимостью выбирать между собственными желаниями и ожиданиями окружающих.
В финальном сезоне будущее Руби окажется под угрозой после отстранения от учебы в престижном колледже Макстон-холл. Вместе с Джеймсом она попытается восстановить справедливость, однако новые испытания могут окончательно разрушить их отношения.
Главные роли вновь исполнят Харриет Хербиг-Маттен и Дамиан Хардунг. Заключительный сезон будет состоять из шести эпизодов.
6. "Эмили в Париже" (Emily in Paris) - 24 декабря
Жанр: романтическая комедия
Где смотреть: Netflix
В канун Рождества Netflix выпустит шестой сезон сериала "Эмили в Париже", который станет заключительным в истории американки Эмили Купер.
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Когда-то героиня Лили Коллинз приехала во французскую столицу ради работы в маркетинговом агентстве. Однако профессиональные амбиции быстро переплелись с романтическими приключениями, культурными различиями и непростыми отношениями с коллегами.
На этот раз география сериала расширится: часть событий развернется в солнечной Греции. Эмили предстоит разобраться в своих чувствах, вновь встретиться с людьми из прошлого и принять важные решения относительно будущего.
Зрителей по-прежнему ждут роскошные наряды, европейские пейзажи, романтические свидания и запутанные отношения. Для поклонников сериала шестой сезон станет возможностью наконец узнать, чем завершится история Эмили.
7. "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Philosopher's Stone) - 25 декабря
Жанр: фэнтези, приключения
Где смотреть: HBO, HBO Max
Главная премьера рождественских праздников - новая телевизионная экранизация книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Спустя 25 лет после выхода первого фильма зрители вновь отправятся в Хогвартс, но на этот раз с совершенно новым актерским составом.
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Первый сезон будет основан на книге "Гарри Поттер и философский камень". Зрители увидят, как мальчик, выросший в семье Дурслей, узнает о своем происхождении, получает письмо из школы волшебства и впервые знакомится с магическим миром.
Главную роль исполнил Доминик Маклафлин. Гермиону Грейнджер сыграла Арабелла Стэнтон, Рона Уизли - Аластер Стаут, а директора Хогвартса Альбуса Дамблдора - Джон Литгоу. Роль Северуса Снейпа досталась Паапе Эссьеду, а Хагрида сыграл Ник Фрост.
В отличие от полнометражных фильмов, новый проект позволит уделить больше внимания событиям и персонажам оригинальных книг. Создатели намерены посвятить каждому роману отдельный сезон.
Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, а премьера назначена на 25 декабря 2026 года - ровно к рождественским праздникам.