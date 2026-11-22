Девятиклассница из Латвии удивила виноделов Чили и Португалии необычным талантом
Девятиклассница из Огре превращает обычные винные бутылки в настоящие произведения искусства. Ее работы уже заинтересовали виноделов из Чили и Португалии, а сама Алисе мечтает однажды стать реставратором старинных картин и зданий.
Жительница Огре Алисе Барбале придумала необычное занятие - расписывать винные бутылки, создавая для каждой собственную историю. Она не просто украшает стеклянную тару, а пытается передать в рисунке характер конкретного вина, его вкус и связанные с ним ощущения.
Так постепенно появилась идея создать студию вина и искусства Vine & Art Studio. Сначала это был всего лишь творческий эксперимент, но работы Алисе становились все интереснее. Мама девочки Дана посоветовала дочери показать их производителям вина и отправила фотографии в одну из виноделен Чили. Оттуда пришел вдохновляющий ответ, в котором работу Алисе назвали "a magnificent result" (великолепный результат, англ.).
Искусство близко Алисе с самого раннего детства. Сейчас она учится в Огрской музыкальной и художественной школе и уже третий год подряд получает золотой аттестат. Корреспондент газеты Kas Jauns Avīze лично познакомился с работами талантливой жительницы Огре и расспросил ее и маму Дану об этом необычном проекте.
Бутылку можно превратить в подсвечник или вазу
Как возникла идея расписывать винные бутылки? Алисе вспоминает, что все началось в начале лета, когда она задумалась о создании собственного бизнеса.
"Я думала - как распространить свое искусство? Мне хотелось создавать что-то красивое и уникальное, что действительно понравилось бы людям. Мне нужно было подготовить подарок к одному празднику, и я стала думать, что можно подарить. Взрослым дарят вино, шампанское, и тогда я подумала: почему бы не сделать бутылку персональной, расписав ее особенным образом? Содержимое выпьют, а сама емкость останется на память. Ее, например, можно превратить в необычный подсвечник или вазу для цветов, и она станет вечным предметом красоты", - рассказывает Алисе.
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Девочка добавляет, что ее любимая бутылка украшена изображением традиционной японской рыбы кои. Речь идет о карпе кои - одном из самых известных символов японской культуры и садового искусства, которого нередко называют живым драгоценным камнем. Ей также нравится бутылка с нарисованными кувшинками, однако самой Алисе ближе всего тема животных.
"Иногда мне настолько нравится рисунок, что я даже не хочу отдавать бутылку. Но приятно осознавать, что расписанная емкость найдет новый дом, попадет к другим людям, которые будут радоваться красивым краскам. Люди даже не задумывались, что вино может быть персонализированным. Это уже не просто напиток в обычной бутылке, которую потом выбрасывают. Я знаю, что у моих расписанных бутылок будет своя история, которая будет вызывать эмоции. Я делаю это для того, чтобы у людей появлялась улыбка, когда они видят эти бутылки, и чтобы сделать мир ярче", - эмоционально говорит жительница Огре.
В среднем на роспись одной бутылки уходит от двух до трех часов. Сначала появляется идея, позволяющая определить, какой акцент следует сделать в рисунке.
"Рисование - это тяжелая работа, ведь нужно правильно подобрать оттенки и учесть множество других деталей. Я использую обычные акриловые краски. Просто рисую. Например, у меня уже есть портрет женщины, и в будущем я надеюсь создавать на винных бутылках и другие портреты людей. Для меня это будет большим вызовом. Но я всегда открыта к идеям и предложениям других людей. На самом деле мне хочется услышать возглас: "Вау!" Это самое главное. Я могу создавать персонализированные подарки. Мои работы уже отправились на свадьбы, различные мероприятия и дни рождения. Это уникальный подарок, предназначенный конкретному человеку", - рассказывает Алисе.
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Искусство и чувства
Юная художница объясняет, что главное - правильно создать рисунок. Ведь бутылка - не лист бумаги, а объемный предмет. Нужно постараться, чтобы изображение хорошо смотрелось со всех сторон, не было растянутым или искаженным.
"Иногда краска меня немного раздражает, когда начинает отслаиваться, и тогда приходится все исправлять. Дома у меня стоят пустые бутылки, и как только появляется новая идея, я переношу ее на стекло. Для меня все это основано на ощущениях", - признается Алисе.
При поддержке мамы
Мама Алисе, Дана Барбале, отправила расписанные дочерью винные бутылки в несколько виноделен. Положительный отзыв пришел и от португальского производителя вина: его представителям очень понравился рисунок девочки.
"Как мама, я рассказала об Алисе и в своих социальных сетях, предварительно спросив у нее разрешения. Дочь сама решила написать письмо португальцам. На этот раз она создала еще одну расписанную бутылку специально для Португалии, предварительно тщательно изучив природу и архитектуру этой страны. Можно сказать, Алисе поставила перед собой совершенно новую задачу, которой раньше не занималась так серьезно, - живопись архитектуры. Она создала бутылку с изображением португальской архитектуры", - рассказывает Дана Барбале.
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"Здесь речь идет не о ребенке и вине, а о ребенке и художественной технике, в которой вместо холста используется стеклянная бутылка, превращающаяся в картину. Большинство людей привыкли дарить картины в виде произведений, которые можно повесить на стену. Но здесь совершенно другой формат - картина с наполненным содержимым, которая становится дополнительным элементом подарка. Картина в иной форме.
Алисе очень гордится своими работами, и я, конечно, стараюсь поддерживать всех своих детей. Если у дочери горят глаза от этого занятия, маме остается только дать ей правильный толчок. То, что заложено в человеке от рождения, рано или поздно проявляется", - говорит мама юной художницы.
Для Алисе важна каждая работа
"Если мне что-то не нравится в рисунке, я его переделываю. Если результат мне самой нравится, я понимаю, что хорошо поработала и действительно не поленилась, ведь каждая работа очень важна. Мои идеи не повторяются, каждый день появляются новые. Я рада, что мое искусство ценят, и мне приятно осознавать, что я создала что-то собственными руками.
Я также совершенствую свои навыки рисования и учусь с каждой новой бутылкой, потому что постоянно пробую что-то новое. У меня есть идеи расписывать бокалы, но это сложнее. Для меня это действительно любимое занятие и одновременно большой вызов", - говорит юная жительница Огре.
Много планов на будущее
Алисе учится в 9-м классе. Она признается, что пока рано задумываться о дальнейшей карьере, однако некоторые идеи у нее уже есть.
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"Я хочу заниматься искусством прошлых эпох, реставрацией, потому что меня очень привлекают старинные картины, созданные много веков назад. Я хотела бы стать реставратором, который занимается искусством, восстанавливает и картины, и здания. Мне также очень близка история, и мне интересно, как искусство развивалось до наших дней", - рассказывает девочка.
Мама Дана также с гордостью отмечает, что дочь претендует на получение престижной награды "Золотая кисть" на выпускном мероприятии Огреской музыкальной и художественной школы за достигнутые результаты.
Кроме того, Алисе продолжает сотрудничать с магазином-кафе товаров для образа жизни Noliktava Ogre, благодаря которому сейчас появляются небольшие заказы.
"Интересным был заказ, в котором нужно было передать характер вина через изображения овощей. Сейчас мы начинаем проект на рождественскую тему. Планируем представить уникальные картины Алисе на стеклянных бутылках на рождественских ярмарках. Ближе к весне хотим также организовать мастер-классы, на которых Алисе будет обучать росписи стекла.
Бутылка и стекло - настоящий вызов, потому что краски могут потечь, и нужно продумывать, как сделать так, чтобы рисунок сохранялся надолго. Холст - очень привычный материал, а стекло - это что-то новое", - рассказывает Дана.