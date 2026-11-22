"Иногда мне настолько нравится рисунок, что я даже не хочу отдавать бутылку. Но приятно осознавать, что расписанная емкость найдет новый дом, попадет к другим людям, которые будут радоваться красивым краскам. Люди даже не задумывались, что вино может быть персонализированным. Это уже не просто напиток в обычной бутылке, которую потом выбрасывают. Я знаю, что у моих расписанных бутылок будет своя история, которая будет вызывать эмоции. Я делаю это для того, чтобы у людей появлялась улыбка, когда они видят эти бутылки, и чтобы сделать мир ярче", - эмоционально говорит жительница Огре.