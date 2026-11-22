Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 22 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам не стоит слишком громко и радостно сообщать о своих достижениях окружающим. Можете попасть в неловкую ситуацию.
Телец
Сегодня вам не стоит ничего менять в манере своего поведения. Малейшие перемены могут повлечь очень сильную и не совсем адекватную реакцию людей, которые будут ее наблюдать.
Близнецы
Сегодня должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы, так если что и случится, то в самый неудобный момент.
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Рак
Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера, но очевидно с этой задачей не справляется. Откройте глаза.
Лев
Сегодня вам стоит быть весьма избирательным в темах разговоров, о некоторых вещах лучше помолчать. Если не знаете, о чем именно, лучше и вовсе не разговаривать.
Дева
Не стоит недооценивать удачу, которая выпала на вашу долю. Во-первых, вы лишаете себя удовольствия, а во-вторых, она (удача) ведь и обидеться может. Раз ее здесь не ценят...
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Весы
Сегодняшний день будет началом весьма и весьма продуктивного периода вашей жизни. Вам придется проявить твердость характера в определенных вопросах.
Скорпион
Побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Ваш случай - не исключение. Чем меньше эмоций вы продемонстрируете сегодня, тем более выгодное положение сможете занять.
Стрелец
Сегодня удачными и даже приятными будут контакты со Львами, Близнецами и Водолеями. К представителям же остальных знаком зодиака вам лучше не приставать - ничего хорошего из этого не выйдет.
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Козерог
Сегодня вам стоит прислушаться к тому, что говорят о вас окружающие. Узнаете много нового и интересного.
Водолей
Сегодня, задавая вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ. Впрочем, вы и сами будете нынче отличаться некоторой нерешительностью. Зачем же требовать от окружающих чего-то иного?
Рыбы
Сегодня вы можете быть просто счастливы. Единственное, что для этого требуется - захотеть. И обязательно станете. Тут же.