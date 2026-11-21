Энергия Стрельца напомнит вам, кто вы есть, Водолей. Вы умеете добиваться своего и не боитесь идти против правил. Вы способны достичь всего, что задумали. Другие могут сколько угодно сомневаться в ваших нестандартных решениях, но вам самим больше не нужно сомневаться в себе. Вы знаете, кто вы и на что способны. Пора снова поверить в себя!