Винные карты рижских ресторанов признали лучшими в странах Балтии
Рижские рестораны, винные бары и специализированные винные магазины вновь получили высшие оценки в нескольких категориях международного конкурса Baltic Wine & Drinks Awards 2026.
В этом году на конкурс поступило 88 заявок от ресторанов, баров и специализированных продавцов вин и других напитков из Латвии, Литвы и Эстонии. Международное жюри оценивало подбор вин, представленные годы урожая и то, насколько напитки сочетаются с кухней и соответствуют концепции заведения. Эксперты также учитывали цены, разнообразие ассортимента, оформление карт и то, насколько легко гостю в них ориентироваться.
В жюри вошли 14 экспертов по винам и другим напиткам из Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе специалисты, получившие международное признание. Участники могли получить поощрительную награду или до трех звезд.
Латвийские рестораны отличились сразу в нескольких номинациях. Max Cekot Kitchen получил высшую оценку за винную карту, а у рижского GONGU оказалась лучшая в Балтии ресторанная карта коктейлей и других напитков. Специальную награду за дизайн винной карты получили три заведения — Uma Restoran из Эстонии, Truff le Pig из Латвии и Fabrikėlis из Литвы.
Лучшие продавцы вин и напитков
Три звезды в категории Baltic Wine & Drinks Retailer Awards получили:
- Vyno klubas — лучший продавец вин и напитков в Балтии.
- Noble Wine — лучший продавец вин и напитков в Латвии.
- Wine Collectors — лучший продавец высококлассных вин и премиальных напитков в Балтии.
- Time To Wine Rotermanni — лучший ассортимент вин и напитков в Эстонии.
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Лучшие карты напитков
В конкурсе Baltic Drinks List Awards три звезды получил GONGU — за лучшую в Балтии ресторанную карту коктейлей и других напитков.
Лучшие винные карты
В конкурсе Baltic Wine List Awards три звезды получили:
- Truff le Pig — лучшая карта среди винных баров Балтии.
- Noble Wine Bar — лучшая карта среди винных баров Латвии.
- Time To Wine Rotermanni — лучшая карта среди винных баров Эстонии.
- Veino — три звезды за карту винного бара.
- Wine Collectors — лучшая винная карта среди бистро Балтии.
- Riviera — лучшая ресторанная винная карта в Балтии.
- B7 — лучшая ресторанная винная карта в Латвии.
- Lee Brasserie — лучшая ресторанная винная карта в Эстонии.
- Fotografiska Restaurant — лучшая в Эстонии винная карта ресторана при художественном музее.
- Max Cekot Kitchen — лучшая в Балтии винная карта ресторана высокой кухни и лучшая карта изысканных вин в Балтии.
Лучшие сомелье - в Латвии
Третий год подряд в рамках конкурса проходило открытое голосование за лучших сомелье стран Балтии. В этом году выдвинули 101 кандидата. Больше всего голосов среди сомелье Латвии получила Ингуна Майоре.
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Четверо из пяти самых популярных сомелье Балтии представляют Латвию. Помимо Ингуны Майоре, в пятерку вошли Айнарс Рейншмитс из SMOR Modern Bistro, Иварс Калниньш из ресторана Riviera и Арнис Калвишкис-Розенталс из винного бара Vieta.