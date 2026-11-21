В этом году на конкурс поступило 88 заявок от ресторанов, баров и специализированных продавцов вин и других напитков из Латвии, Литвы и Эстонии. Международное жюри оценивало подбор вин, представленные годы урожая и то, насколько напитки сочетаются с кухней и соответствуют концепции заведения. Эксперты также учитывали цены, разнообразие ассортимента, оформление карт и то, насколько легко гостю в них ориентироваться.