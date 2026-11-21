Какое десятилетие жизни человека отнимает больше всего сил? Открытие ученых может удивить
Многие считают, что самый утомительный период жизни - это бурные подростковые годы, или время после 20 лет, когда человек активно ищет себя, или возраст после 30, когда начинают появляться первые боли в спине, а похмелье переносится все тяжелее. Однако ученые утверждают, что на самом деле самый изнурительный период наступает тогда, когда биологические возможности организма вступают в серьезное противоречие с повседневными требованиями жизни.
Профессор анатомии Бристольского университета Мишель Спир объясняет, что именно десятилетие после 40 лет для многих людей становится самым энергозатратным и утомительным периодом жизни, сообщает издание Onet.
По словам профессора Спир, после 40 лет все заметнее становится несоответствие между физическими возможностями человека и растущим количеством его обязанностей.
В 20 лет организм работает словно в режиме быстрой зарядки: мышцы быстро восстанавливаются после нагрузок, воспалительные реакции носят кратковременный характер, а клетки вырабатывают энергию с максимальной отдачей. Однако после 40-летия восстановление клеток начинает занимать значительно больше времени, поэтому даже привычные повседневные дела требуют от организма гораздо больших усилий.
Максимальная нагрузка и на работе, и дома
В то время как способность организма восстанавливаться постепенно замедляется, повседневные требования достигают своего пика. Примерно к 40 годам многие люди занимают более ответственные должности, что означает повышенные требования, большую рабочую нагрузку и постоянное психологическое напряжение.
Те, кто стал родителями примерно в 30 лет, в этом десятилетии сталкиваются с проблемами подрастающих детей в школе, необходимостью организовывать их поездки на кружки и тренировки, а также с трудностями подросткового возраста. Нередко ко всему этому добавляется необходимость заботиться о стареющих родителях.
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Однако эксперты подчеркивают, что достижение 40-летнего возраста вовсе не означает бесконечной усталости. Уровень энергии у каждого человека индивидуален и во многом зависит от общего состояния здоровья, качества сна и способности справляться со стрессом.
Кроме того, с годами жизненные обстоятельства меняются: дети вырастают, карьерные амбиции становятся менее выраженными, а повседневных обязанностей становится меньше. В результате постепенно снижается и напряжение, вызванное стрессовыми факторами, которые приводят к усталости и истощению.