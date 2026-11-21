Те, кто стал родителями примерно в 30 лет, в этом десятилетии сталкиваются с проблемами подрастающих детей в школе, необходимостью организовывать их поездки на кружки и тренировки, а также с трудностями подросткового возраста. Нередко ко всему этому добавляется необходимость заботиться о стареющих родителях.