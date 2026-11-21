Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только перекурить - вздохнуть будет некогда. Будьте осторожны с новыми людьми, которых вы встретите нынче - они могут стать источником неприятностей.
Телец
Сегодня вы будете обладателем весьма высокого творческого потенциала, которым глупо было бы не воспользоваться по назначению. Однако следует помнить, что это занятие будет стоить вам громадного напряжения.
Близнецы
Сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы изведать новые ощущения. Можете попробовать очередной сорт пива, например.
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Рак
Сегодня вы будете преисполнены энергии и всевозможных идей относительно ее применения. Такое состояние - предел мечтаний всякого активного человека, но будьте благоразумны, организм может и не выдержать нагрузок.
Лев
Сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как бы получше выполнить ту или иную задачу, выработать роскошный, многоступенчатый план действий, и не успеть осуществить задуманное. Обидно будет.
Дева
В обществе никто не может считать себя по-настоящему свободным. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо уйти в леса (или пустыню - кому что больше нравится). Жаль только население планеты великовато - лесов может и не хватить.
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Весы
Если вы будет продолжать в тот же духе, превратитесь в памятник собственным идеалам. Может это и неплохо, но в ваших же интересах быть несколько мобильнее.
Скорпион
Постарайтесь мыслить логично и осторожно, в противном случае ваше воображение может завести вас туда, откуда выбраться без посторонней помощи будет весьма проблематично.
Стрелец
Весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату. Если вдруг обнаружится, что результат-то совсем не тот, который вам нужен, постарайтесь все же принять его как должное.
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Козерог
Сегодня вы как и обычно будете доминирующей в обществе личностью. Для тех, кто занимается продажами, этот день должен принести немалую прибыль, обратных же действий нынче лучше не совершать.
Водолей
Сегодняшний день будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которую вы столь долго собирали, вот-вот развалиться, и вам придется если не приступить к решению этих вопросов, то по крайней мере переложить их в другом порядке.
Рыбы
То, что вы столь опрометчиво считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимание, очень скоро может стать немалой проблемой. Позаботьтесь о ее решении сейчас, покуда этот вопрос не стал жизненно важным.