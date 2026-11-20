В субботу станет очевидно: строгая дисциплина в обращении с деньгами помогает привлечь финансовое благополучие. Для этого нужны терпение и выдержка, но у вас есть и то и другое. Есть и понимание того, к чему стремиться. Путь был долгим, и без потерь не обошлось. Однако все это стало ценным уроком. И наконец деньги начинают поступать.