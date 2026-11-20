После его ухода мама стала еще больше тащить в дом всякие вещи - ведь больше не осталось никого, кто мог бы сделать ей замечание. Сколько себя помню, дома всегда все было завалено. Шкафы набиты так, что дверцы невозможно закрыть, горы одежды и постельного белья почти до потолка, коробки, которые никто даже ни разу не открывал, с черт знает чем внутри. Например, с приборами для самомассажа, овощными терками, наборами кастрюль. Все деньги, которые у нее были, она тратила на это безумие.