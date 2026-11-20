"Мы никого не звали к себе в гости": все считают мать Юлии нормальной, но у нее дома творится настоящий кошмар
Дома у мамы Юлии горы вещей поднимаются до потолка, в холодильнике портятся продукты, а на кровати уже не осталось свободного места. Хотя со стороны женщина кажется совершенно обычной и аккуратной, за дверями ее дома скрывается многолетняя одержимость покупками и накопительством.
Большинство людей, услышав слово "накопитель", представляют себе человека, который собирает разные вещи на улицах и возле мусорных баков, приносит их домой и складывает в огромные кучи. Конечно, такие люди тоже есть. Но мать Юлии можно назвать своего рода респектабельным накопителем. Она не ищет вещи на улице, а покупает их. И покупает в огромных количествах - продукты, одежду, всевозможные странные приспособления и сомнительные предметы интерьера. При этом большую часть приобретенного женщина не использует, но и выбрасывать ничего не собирается. Дом, в котором прошло детство Юлии, сегодня превратился в непроходимый склад.
Юлия рассказывает: "Те, кто никогда не бывал у моей мамы дома, считают ее совершенно нормальным человеком. Она работает в солидной компании, всегда приходит на работу в аккуратном костюме и во всем остальном производит впечатление вполне обычной женщины. Но мы, ее близкие, знаем, как все обстоит на самом деле.
Всю жизнь мама была собирательницей вещей, а сегодня ее вполне можно назвать еще и настоящей шопоголичкой. Нас у мамы трое детей. Отец ушел от нас, когда младшему братику был всего год. Наверное, он просто не выдержал того безумного беспорядка, который творился дома. Уже во взрослом возрасте он не раз говорил нам об этом.
После его ухода мама стала еще больше тащить в дом всякие вещи - ведь больше не осталось никого, кто мог бы сделать ей замечание. Сколько себя помню, дома всегда все было завалено. Шкафы набиты так, что дверцы невозможно закрыть, горы одежды и постельного белья почти до потолка, коробки, которые никто даже ни разу не открывал, с черт знает чем внутри. Например, с приборами для самомассажа, овощными терками, наборами кастрюль. Все деньги, которые у нее были, она тратила на это безумие.
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У нас, детей, было мало игрушек и красивой одежды. Очевидно, покупать что-то для детей ей не нравилось. Например, у меня рвались единственные кроссовки для физкультуры. Мама говорила, что сейчас нет денег на новые, но уже на следующий день приносила домой новую паровую швабру. И так происходило постоянно.
Мама не только ничего не убирала, но и не наводила порядок
В школьные годы мы никогда не приглашали к себе в гости одноклассников. Во-первых, мама не разрешала, а во-вторых, нам было по-настоящему стыдно. Все комнаты, включая обе детские, были заставлены вещами почти до потолка. Мама никогда ничего не убирала, поэтому все это накапливалось среди огромных клубов пыли.
На кухне практически не оставалось свободной поверхности, а в холодильнике постоянно лежали продукты с истекшим сроком годности. Ей очень нравилось покупать и продукты, но не те, которые действительно нужны или вкусны, а те, на которые были скидки. Например, если у какой-нибудь и без того дешевой сметаны появлялась скидка, она могла купить хоть восемь банок. И совершенно неважно, что есть эту сметану было не с чем.
Вещи лежат даже на ее кровати
Сейчас мы с сестрой и братом уже давно живем своей жизнью. Но мама продолжает делать все то же самое. Конечно, мы много раз пытались с ней поговорить обо всем этом. Но все бесполезно. Брат не раз предлагал оплатить ей психотерапию, но ответ всегда один и тот же: "Неужели я ничего в этой жизни не заслужила для себя?"
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Иногда я, честное слово, думаю: слава богу, что зарплата у нее не слишком большая. Иначе в этот дом вообще невозможно было бы войти. Хотя и сейчас там едва можно пробраться. Вещи лежат даже на ее кровати. С одной стороны она спит, с другой - громоздятся кучи одежды. По утрам мама достает из этих куч какой-нибудь костюм, гладит его одним из своих как минимум восьми утюгов и отправляется на работу. Зарабатывать деньги на очередной хлам.
Зависимость превыше всего
Конечно, я много читала о том, почему люди становятся патологическими накопителями, и для меня ответ совершенно очевиден. Бедность, недостаток любви. Мама выросла в детском доме. Кроме нас, детей, а теперь еще и внуков, у нее никого нет. Друзей у нее никогда тоже не было - только коллеги, от которых она может скрывать свою зависимость.
Мы, дети, редко навещаем маму, потому что там даже повернуться негде. Когда я приезжаю, то хотя бы выбрасываю испорченные продукты, а потом выслушиваю, какой я ужасный человек. Конечно, и я, и сестра иногда тайком выбрасываем кое-какие вещи. Мы делали так еще в детстве. Но не дай бог мама это заметит!
После последней попытки сестры навести хоть какой-то порядок мама так обиделась, что не разговаривала с ней около трех месяцев.
Понятно, что мы любим маму и она тоже нас любит. Но я совершенно уверена, что свой образ жизни накопительницы она все-таки любит больше. И теперь мы уже практически потеряли надежду, что когда-нибудь что-то изменится".
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Почему люди не могут расстаться с вещами?
Как ранее рассказывала психолог Диана Занде журналу 100 Labi Padomi, у накопительства могут быть разные причины. Среди них - пережитая в детстве нужда и страх, что какая-нибудь вещь может понадобиться в будущем.
Нередко люди годами хранят вещи, которыми не пользуются. Но когда им действительно что-то нужно, они уже не могут найти это среди накопленного хлама. Трудности с расставанием с вещами также могут быть связаны с тревожностью и опасениями, что после выбрасывания человек пожалеет о своем решении.
Психолог отмечает, что в некоторых случаях чрезмерное накопительство может быть и психическим расстройством. Тогда человек не способен расстаться с вещами, даже если сам этого хочет, поскольку одна только мысль об этом вызывает сильную тревогу.
Кроме того, склонность к накопительству с годами может усиливаться, особенно после тяжелых жизненных событий, например смерти близкого человека.
Диана Занде также подчеркивает, что расставание с вещами - личный процесс. Поэтому близким не следует самовольно выбрасывать чужое имущество.