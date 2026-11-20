Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Самые замечательные открытия, как известно, рождаются на стыке различных наук. Сегодня вы сможете добиться чего-то совершенно необыкновенного, если примете этот факт к сведению.
Телец
Сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как вы считаете нужным, то, что вы были правы, признают позже.
Близнецы
Сегодня вам, возможно, придется играть роль телефона при передаче весьма важной информации. Приложите все усилия к тому, чтобы ваш телефон не оказался испорченным.
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Рак
Сегодня окружающий мир может показаться вам странноватым, вы же, в свою очередь, покажетесь чудаком окружающему миру. Кто-то из вас изменится, кто - выяснится ближе к вечеру.
Лев
Не пытайтесь уподобляться страусу пряча голову в песок. Во-первых, это не избавит вас от проблемы, а лишь усугубит ее. Во-вторых, кругом асфальт, расшибетесь же!
Дева
Вы щедро одарены от Бога, однако ваши таланты давно пылятся и усыхают на полках. Поищите им применение.
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Весы
Сегодня, к сожалению, ваши прекрасные идеи, сколь бы верными и своевременными они не были, большого толку не принесут. Их лучше не озвучивать по крайней мере до завтра, чтобы не пришлось потом повторяться.
Скорпион
Сегодня имеет смысл заняться делом, которое вы в сердцах бросили на прошлой неделе. Должно получиться.
Стрелец
Обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, не замечаемое вами в силу своей очевидности.
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Козерог
Сегодня вам будет довольно сложно справиться с собственным языком. Не то, чтобы он заплетался - напротив, его придется старательно держать в узде, а то он такого наговорит...
Водолей
Сегодня вы будете более хрупки, чем обычно, как в психологическом, так и физиологическом смысле. Постарайтесь оградить себя от сквозняков и скандалов.
Рыбы
Сегодня удачный день для завершения долговременных проектов. Если не сегодня, то в самом ближайшем будущем. В то же время начинать что-то новое пока не стоит.