Можно наконец выдохнуть: для трех знаков зодиака жизнь станет гораздо спокойнее
Во время прямого движения Лилит можно будет наконец расслабиться, не опасаясь, что отдых снова омрачится негативными мыслями и переживаниями. Представителям этих знаков в пятницу не придется никуда спешить и ничего доказывать. Наконец, можно отдохнуть и почувствовать удовлетворение от хорошо проделанной работы.
Козерог
Вы проделали огромную работу за этот год, и сейчас чувствуете, что готовы немного расслабиться и передохнуть. Общая атмосфера ноября располагает к отдыху. И, честно говоря, вы его заслужили.
Во время прямого движения Лилит вы сможете не только отдохнуть, но и немного похвастаться своими достижениями. И в этом нет ничего плохого. В этом году вы многого добились, Козерог. Вы вполне можете гордиться собой.
К тому же теперь вы наконец способны расслабиться, и для вас это ощущается как настоящий отпуск. Что ж, вы его заслужили! Вы прошли долгий путь, и теперь пришло время пожинать плоды своих усилий. В пятницу можно откинуться на спинку кресла и ни о чем не беспокоиться!
Дева
В конце года вам, возможно, захочется остановиться и вспомнить, чего вы уже успели добиться. Дорога была долгой и непростой, Дева. Но, несмотря на все трудности, вы не сдались. И теперь ваши усилия начинают приносить весомые результаты.
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Во время прямого движения Лилит вы сможете широко улыбнуться. В пятницу вы осознаете, сколько сил вложили в свою работу и как далеко она вас привела. И это действительно повод для радости!
Обычно вы редко останавливаетесь, чтобы оценить собственные достижения, поскольку постоянно погружены в дела и заботы. Но в этот день, благодаря особому астрологическому транзиту, вы сможете по-настоящему оценить все, чего добились, и порадоваться своим успехам. Пора расслабиться. Вы это заслужили!
Телец
Вы не любите жаловаться, но в этом году вам действительно пришлось немало потрудиться. Результаты, конечно, есть, однако ждать их пришлось довольно долго. Теперь вы начинаете чувствовать, что хотите направить свою энергию на отдых. Хотя бы ненадолго.
В пятницу, во время прямого движения Лилит, настроение будет скорее приподнятым, чем расслабленным, но это вас не остановит. Вы решите посвятить время чему-то приятному, не связанному с работой. Вы уже потрудились как следует, Телец, теперь настало время развлечься!
Так что отдохните и насладитесь тем, чего сумели добиться. Вы действительно много работали, чтобы оказаться там, где находитесь сейчас. Теперь можно позволить себе жить так, как хочется. Отличная работа! Вы заслуживаете гордиться собой.