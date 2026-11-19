К тому же теперь вы наконец способны расслабиться, и для вас это ощущается как настоящий отпуск. Что ж, вы его заслужили! Вы прошли долгий путь, и теперь пришло время пожинать плоды своих усилий. В пятницу можно откинуться на спинку кресла и ни о чем не беспокоиться!