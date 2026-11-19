Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать, просто чаю попить.
Телец
Сегодняшний день предоставит вам возможность быть беззаботным и доставит пару-тройку поводов для радости. Однако обязанностями все-таки пренебрегать не следует.
Близнецы
Сегодня вам стоит применять силу своего обаяния в малых дозах. Передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать, полной и необратимой потерей головы.
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Рак
Сегодняшний день хорош для перемен. Любых. Если не можете придумать ничего лучше - измените прическу.
Лев
Сегодня не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет потерян.
Дева
Сегодня вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для разного рода переговоров.
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Весы
Сегодня наибольшее удовольствие будет доставлять потребление внутрь пищи, спиртных напитков и т.д. Побалуйте самое себя - вы это заслужили.
Скорпион
Вам доставляет удовольствие принятие на себя большой ответственности. Труды ваши хоть и будут тяжки, но принесут удовлетворение, ибо вам достанет сил довести их до конца.
Стрелец
Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления сегодня не приветствуются.
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Козерог
Сегодня у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно, так что и не пытайтесь.
Водолей
Сегодняшний день, по всей вероятности, будет ознаменован новым знакомством, которое впоследствии вполне может перерасти в крепкую дружбу. Впрочем, этого нетрудно избежать, если целый день не высовывать носа из дома.
Рыбы
Вы слишком загоняли себя за последнее время. Этот день исторически предназначен для отдыха - так используйте его по назначению.