Трудный период подходит к концу: после недель неопределенности у 3 знаков зодиака все наладится
Трудности начинают отступать для трех знаков зодиака: 19 ноября Марс образует тригон с Хироном. Хирон в астрологии известен как раненый целитель, а энергия и страсть Марса в этот четверг помогут преодолеть серьезные препятствия в личной жизни. Мы избавляемся от неопределенности и начинаем прислушиваться к своему сердцу. Представители этих знаков зодиака сами не заметят, как расчистят путь к гораздо более легкой жизни.
Овен
Уже несколько месяцев вы пытаетесь справиться с одной конкретной проблемой, Овен. Сначала вы почти сдались и решили, что больше не можете продолжать эту борьбу. Вам казалось, что выбраться из всей этой неразберихи просто невозможно. Но вы не отступили. Вы продолжали двигаться вперед.
Именно поэтому в этот четверг, 19 ноября, когда Марс образует тригон с Хироном в вашем знаке зодиака, вы наконец увидите свет в конце тоннеля. Все, кто вас знает, понимают: эти трудности никогда не смогли бы вас сломить. Теперь вы наконец увидите, что самое тяжелое осталось позади. Эта перспектива не только вдохновляет, но и придает сил. У вас все получится!
Вот оно - то самое прекрасное чувство! Стоит вам его ощутить, и вы уже не сможете его забыть. Речь идет о надежде. Вы оставляете трудности позади и не собираетесь оглядываться назад. Впереди вас ждут большие перемены, и вы это знаете.
Лев
Несмотря на то что Юпитер, планета удачи, большую часть этого года находится в вашем знаке, год выдался непростым, Лев. Но вы ни разу не потеряли надежду. Да, судьба испытывала вас на прочность, и вы далеко не всегда были довольны происходящим. Однако вы всегда знали, что впереди вас ждет что-то лучшее.
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Трудности не могут продолжаться вечно, особенно сейчас, когда Марс находится в вашем знаке. 19 ноября он образует тригон с Хироном в Овне, которым управляет Марс, и вы наконец увидите просвет. А вам этого вполне достаточно. Стоит появиться хотя бы небольшой возможности впустить в свою жизнь солнечный свет - и все! Вы свободны.
Вы настолько оптимистичны, что вам нужно совсем немного, чтобы снова поверить в хорошее. Тригон Марса с Хироном напоминает: ничто плохое не длится вечно, и вам очень нравится эта мысль. Зачем погружаться в переживания, если впереди есть надежда? Вы готовы идти навстречу переменам.
Козерог
Многое из того, через что вам пришлось пройти за последние несколько месяцев, казалось настоящим испытанием. Вы знали, что справитесь, но все происходящее словно затягивалось бесконечно. Когда же это наконец закончится? 19 ноября, Козерог!
В четверг трудный период наконец подойдет к концу. Благодаря астрологическому аспекту - тригону Марса с Хироном - переход к гораздо более благоприятному времени будет быстрым и легким. Это именно тот момент, которого вы так долго ждали. Похоже, Вселенная наконец перестала заставлять вас бороться за каждую мелочь.
Теперь нет смысла оглядываться назад и тосковать по временам, когда все казалось безрадостным. Не нужно бояться, что трудности вернутся. Все складывается хорошо, и вы не позволите прежним проблемам снова войти в вашу жизнь. Теперь в вашем сердце живет надежда, и вы сделаете все, чтобы изменить свою жизнь к лучшему! У вас все получится!