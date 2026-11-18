Со стороны такая модель семейного бюджета может казаться идеальной: никаких споров из-за денег, контроля и ограничений. Однако психологи предупреждают, что за подобной финансовой независимостью иногда скрываются серьезные проблемы. Например, справедливо ли, если один супруг зарабатывает в два раза больше другого, но общие расходы они делят поровну? И что происходит, когда один из партнеров теряет работу или уходит в отпуск по уходу за ребенком?