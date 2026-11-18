Общий кошелек или раздельные счета? Ученые выяснили, какая финансовая модель укрепляет брак
Муж оплачивает квартиру и машину, жена - продукты и расходы на детей. У каждого свой банковский счет, доходы и личные траты. Такая финансовая независимость кажется идеальной, но психологи предупреждают: раздельный бюджет может стать причиной серьезных конфликтов в семье.
Со стороны такая модель семейного бюджета может казаться идеальной: никаких споров из-за денег, контроля и ограничений. Однако психологи предупреждают, что за подобной финансовой независимостью иногда скрываются серьезные проблемы. Например, справедливо ли, если один супруг зарабатывает в два раза больше другого, но общие расходы они делят поровну? И что происходит, когда один из партнеров теряет работу или уходит в отпуск по уходу за ребенком?
Ученые выяснили: общие деньги могут укреплять брак
Профессор психологии Гэри Левандовски в издании Psychology Today анализирует исследование, в котором приняли участие более 38 000 человек. Его результаты показывают, что пары, объединяющие свои финансовые средства, в среднем больше удовлетворены отношениями и реже разводятся, чем те, кто предпочитает хранить деньги отдельно.
Исследователи пришли к выводу, что общий бюджет помогает партнерам сильнее ощущать себя единой командой. Особенно большое значение это имеет для семей с невысокими доходами.
Похожие результаты показал и эксперимент, опубликованный в 2023 году в авторитетном научном журнале Journal of Consumer Research. В течение двух лет исследователи наблюдали за парами, которые объединили свои деньги, и теми, кто продолжал вести раздельные финансы. У пар с общим банковским счетом качество отношений удавалось сохранить на более высоком уровне. Впрочем, ученые не утверждают, что отдельные счета автоматически вредят браку. Многое зависит от взаимного доверия и договоренностей о распределении расходов.
Латвийский психолог: споры о деньгах на самом деле о другом
В эфире программы Латвийского радио "Ģimenes studija" психолог Инесе Элсиня объяснила, что конфликты из-за денег зачастую на самом деле связаны с вопросами безопасности, свободы и взаимного доверия. Для одного партнера деньги означают стабильность и возможность откладывать средства на будущее, а для другого - возможность наслаждаться жизнью и не отказывать себе в удовольствиях. Если эти различия не обсуждать, возникают конфликты.
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Психолог также подчеркивает, что брак не должен лишать человека индивидуальности. У каждого супруга могут быть личные деньги, которыми он распоряжается без необходимости отчитываться перед партнером, если это не угрожает общему семейному бюджету.
Главное - не количество банковских счетов
В интервью журналу Jauns OK финансовый ментор Инга Болукемини отмечает, что финансовую гармонию в паре нельзя оценивать только по тому, пользуются ли супруги одним или двумя банковскими счетами.
"Деньги - это словно зеркало того, как мы взаимодействуем и доверяем друг другу", - объясняет она.
По ее мнению, гораздо важнее понимать, есть ли у партнеров общие финансовые цели, знают ли они семейные расходы и считают ли оба свой вклад справедливым.
Болукемини отмечает, что хорошо работать могут как общий, так и комбинированный бюджет. Во втором случае супруги используют общий счет для семейных нужд, но при этом каждый сохраняет собственные средства.
Специалист отдельно подчеркивает важность финансовой независимости женщины. Личные доходы и накопления дают возможность самостоятельно принимать решения, а не полностью зависеть от партнера. Это важный аспект даже в успешном и стабильном браке: независимость не обязательно означает стремление отдалиться от супруга. Напротив, она может помогать человеку чувствовать себя увереннее.
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Когда раздельный бюджет становится проблемой?
Раздельные финансы могут быть удобным решением, если оба партнера работают и имеют примерно одинаковые доходы. Однако сложности возникают, когда один зарабатывает значительно больше или второй берет на себя основную часть заботы о детях.
Например, если муж получает 3000 евро, а жена - 1200 евро, одинаковая сумма на общие расходы не обязательно означает справедливое распределение. После всех платежей у одного супруга может оставаться значительно больше свободных денег, чем у другого.
В эфире программы Латвийского радио "Kā labāk dzīvot" психотерапевт Марис Силиньш также обращал внимание на то, что более высокий доход не должен автоматически означать большую власть в семье. Необходимо учитывать и вклад партнера в воспитание детей и ведение домашнего хозяйства.
Какой семейный бюджет выбрать?
Специалисты предлагают рассмотреть комбинированную модель: общий счет для оплаты жилья, продуктов, потребностей детей и формирования накоплений, а также отдельные личные средства каждого супруга для собственных расходов.
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Такой подход позволяет совместить финансовую независимость с общей ответственностью. При этом важно регулярно обсуждать расходы и пересматривать договоренности, если меняются доходы или семейные обстоятельства.
В конечном счете психологи сходятся во мнении: качество брака не определяется количеством банковских счетов. Гораздо важнее, чувствуют ли оба партнера себя в безопасности, ощущают ли уважение и равноправие. Даже если у каждого свой кошелек, семья все равно должна оставаться одной командой.