Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня ситуация вокруг вас начнет меняться, возможно, отнюдь не в ту сторону, как вы хотелось бы. Больших неприятностей это вам не принесет, но нервы потреплет, причем тем больше, чем большее внимание вы будете этому уделять.
Телец
Похоже, ваши планы подразумевают настолько большое количество всевозможных дел, что основной проблемой сегодня может стать извечное "с чего начать?". Начинайте с того, что ближе лежит, меньше времени на перемещения потратите.
Близнецы
Сегодня вы буде не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей - вы сможете подчинить любого просто силой собственной воли.
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Рак
Сегодня у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку. Продумайте тактику, и вы сможете извлечь из этого обстоятельства немало пользы.
Лев
Даром убеждения вы сегодня располагать не будете. Позвольте взять инициативу кому-нибудь другому, для разнообразия.
Дева
Сегодняшний день должен быть исключительно хорош. Жаль, что он не будет длиннее, чем остальные.
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Весы
Сегодня вы можете стать счастливым обладателем ценной идеи, которую надлежит немедленно привести в исполнение.
Скорпион
Сегодня вам следует быть осмотрительней, балансируя на тонкой перемычке между юмором и сарказмом. Последний вам успеха в обществе не принесет.
Стрелец
Вы сегодня будете в наилучшей форме. Окружающие будут с нетерпением и замиранием дыхания ожидать каждого вашего следующего шага. Можете разворачиваться на полную катушку, нынче должно получаться все.
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Козерог
Можете спрятать голову в песок - поможет, но проблемы не решит. Можете действовать на свой страх и риск - результат не гарантирован. Лучше всего поискать надежных союзников.
Водолей
Сегодня вы можете оказаться настолько эмоциональны, что нахождение рядом с вами будет равносильно пребыванию в эпицентре землетрясения. Будьте осторожны, могут пострадать невинные люди.
Рыбы
Сегодняшний день хорошо подходит для неторопливой и очень аккуратной деятельности. Не страшно, что к вечеру еще не будет видно результатов, еще пара таких дней - и вы сможете предложить взорам окружающих достойное зрелище.