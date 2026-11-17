3 знака зодиака пройдут непростое испытание под влиянием Меркурия и Черной Луны
Три знака зодиака 18 ноября 2026 года получат серьезное испытание от Вселенной. Неужели мы думали, что в этот день удастся избежать проверок на прочность? Что ж, если Вселенная решила устроить нам экзамен, придется его пройти.
В среду Меркурий соединяется с Черной Луной (Лилит), и испытания будут следовать одно за другим. Но есть и хорошая новость: представители этих знаков зодиака вполне способны со всем справиться. Более того, этот тревожный сигнал может оказаться именно тем, что им сейчас необходимо.
Близнецы
Бывает, что вам кажется, будто выхода нет: вы словно попали в водоворот событий, который не дает двигаться вперед и вызывает лишь раздражение. Вы хотите перемен, но что-то постоянно вас сдерживает. Как же это утомляет!
Именно такую проверку вы сейчас проходите. Соединение Меркурия и Лилит подсказывает: если хотите оказаться по другую сторону препятствий, придется пройти через них. Никаких коротких путей и обходных маневров не существует.
Но у Близнецов есть важное преимущество - вы верите в себя. Вы понимаете, что прежде чем получить желаемое, придется выдержать еще несколько испытаний. Но вы справитесь, и сами в этом не сомневаетесь.
Дева
Если сейчас вам кажется, что жизнь несправедлива, помните: и это пройдет. Так уж устроена жизнь, Девы. Когда в среду Меркурий соединится с Лилит, испытания не покажутся вам непреодолимыми. Вы знаете, что сможете со всем справиться и выйти из этой ситуации с честью.
Читайте продолжение после рекламы
Прежде всего помните: у того, через что вы сейчас проходите, есть конец. Все, что вам приходится переживать, - часть определенного жизненного урока. И в итоге вы получите ценный опыт. Будет непросто, но вы многому научитесь.
Возможно, вам кажется, что вы остались в своей команде в полном одиночестве. Иногда так действительно бывает, но через подобное проходят все. Вы не одиноки. Очень скоро ситуация вернется в привычное русло, и вы сможете с облегчением признать: все будет хорошо.
Водолей
Испытание, которое вам предстоит пережить во время транзита Лилит и Меркурия, на какое-то время может лишить вас надежды. Вы можете даже задуматься, зачем вообще столько старались. Но не волнуйтесь: это состояние не продлится вечно.
Прежде всего, Водолеи, вы имеете полное право чувствовать себя именно так. Но на самом деле нет никаких причин опускать руки. Впереди у вас еще столько всего интересного. Поэтому не позволяйте погаснуть своему внутреннему огню, даже если очередное испытание временно лишит вас оптимизма.
Вы показываете Вселенной, что вас не так-то просто сломить и что ваш внутренний огонь невозможно погасить. Продолжайте двигаться вперед, проходите испытания и возвращайтесь к своей внутренней силе. Такова жизнь - в ней всегда чередуются взлеты и падения.