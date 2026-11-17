Если сейчас вам кажется, что жизнь несправедлива, помните: и это пройдет. Так уж устроена жизнь, Девы. Когда в среду Меркурий соединится с Лилит, испытания не покажутся вам непреодолимыми. Вы знаете, что сможете со всем справиться и выйти из этой ситуации с честью.