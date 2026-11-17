Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 17 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Проведите сегодняшний день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию.
Телец
Сегодняшний день удивит вас. Будьте открыты для всех видов общения, не позволяйте себе залезать в бутылку, как бы вам этого ни хотелось.
Близнецы
Проблема, которую вы уже давно считали решенной, внезапно предстанет пред вами во всей красе. Придется поднапрячься.
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Рак
Не ищите сегодня встречи ни с другом, ни с любимым человеком. Вам потребуется независимость и полное отсутствие эмоций.
Лев
Пытаться управлять событиями, конечно, можно. Но вот сегодня, например, день для этого ну совсем не подходящий. Так что лучше даже и не пробуйте.
Дева
Кажется, что люди, вас окружающие намерены принимать в штыки любое ваше начинание. Ну так не спрашивайте их мнения. Пусть полюбуются на результат.
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Весы
События имеют неприятное свойство происходить с той скоростью, с которой хотят, совершенно не сообразовываясь с вашими планами и желаниями. Сегодня все будет меняться слишком быстро, чтобы вы успели хотя бы понять, что происходит.
Скорпион
Сегодня от вас потребуют уступок, причем сделают это в такой форме, будто вы задолжали, причем немало. И уступить придется, не драться же с этим человеком...
Стрелец
Сегодня у вас появятся большие проблемы при общении с окружающими. Постарайтесь не опуститься до оскорблений и рукоприкладства. Злиться вредно.
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Козерог
Вы склонны чересчур серьезно относиться к своим обязанностям. Безусловно, вы в какой-то степени ответственны за происходящее, но это не означает, что все следует принимать так близко к сердцу. Take it easy.
Водолей
Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.
Рыбы
Сегодня вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть вашими действиями руководит сила привычки - уж она-то никогда не откажет.