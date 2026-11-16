Грусть наконец отступит: 3 знака зодиака почувствуют себя счастливее

Водолеи, вы заслуживаете счастья. Вы гораздо ценнее тех переживаний, которые принесла вам печаль, а взамен она дала совсем немного. Она не вдохновляет вас и даже не помогает превращать чувства в искусство. Напротив, она лишь сдерживает вас и ничего не дает взамен. В этот день вы наконец отпустите ее и почувствуете настоящее облегчение.