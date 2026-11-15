На первом песенном конкурсе "Евровидение" в Азии победила певица Кармель из Филиппин
19-летняя исполнительница с танцевальной поп-композицией "Sobra-Sobra" обошла десять других финалистов на конкурсе в Бангкоке. Победителя определили по итогам голосования национальных жюри стран-участниц и зрителей со всего мира.
Второе место занял дуэт Mang x Daou из Таиланда с песней "Aroma", а третье досталось представительнице Вьетнама Токе Тьен с композицией "Em Tien".
В первом азиатском "Евровидении" также участвовали представители Малайзии, Лаоса, Бутана, Южной Кореи, Монголии, Непала, Камбоджи и Бангладеш.
Специальной гостьей конкурса стала болгарская певица Дара, которая в этом году победила на 70-м конкурсе "Евровидение" в Вене с песней "Bangaranga".
Результаты первого азиатского конкурса песни «Евровидение»:
- Филиппины – 211 баллов
- Таиланд – 170 баллов
- Вьетнам – 164 балла
- Малайзия – 152 балла
- Лаос – 139 баллов
- Бутан – 126 баллов
- Южная Корея – 113 очков
- Монголия – 94 балла
- Непал – 69 баллов
- Камбоджа – 61 балл
- Бангладеш – 35 баллов
Организаторы "Евровидения" запустили азиатский конкурс в этом году, чтобы "развивать Евровидение вместе с Азией". Ранее конкурс пытался расширить свое присутствие в мире с помощью американского песенного шоу. Однако проект просуществовал всего один год, поскольку не смог привлечь значительного интереса зрителей.
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"Евровидение" стремится ставить музыку выше политики, однако конкурс неоднократно оказывался втянут в международные конфликты. Россия была исключена из него в 2022 году после повторного вторжения в Украину. Война между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа также повлияла на конкурс. Она вызвала протесты возле площадок проведения "Евровидения" и заставила организаторов ограничить использование политических флагов.
Пять стран, много лет участвовавших в конкурсе, - Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения - бойкотировали нынешнее европейское "Евровидение" из-за участия в нем Израиля.