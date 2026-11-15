На первом песенном конкурсе "Евровидение" в Азии победила певица Кармель из Филиппин

"Евровидение" стремится ставить музыку выше политики, однако конкурс неоднократно оказывался втянут в международные конфликты. Россия была исключена из него в 2022 году после повторного вторжения в Украину. Война между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа также повлияла на конкурс. Она вызвала протесты возле площадок проведения "Евровидения" и заставила организаторов ограничить использование политических флагов.