На первом песенном конкурсе "Евровидение" в Азии победила певица Кармель из Филиппин
Фото: EPA/Scanpix
Филиппины стали победителями первого в Азии конкурса песни "Евровидение".
Культура

На первом песенном конкурсе "Евровидение" в Азии победила певица Кармель из Филиппин

Отдел Lifestyle

LETA / Otkrito.lv

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19-летняя исполнительница с танцевальной поп-композицией "Sobra-Sobra" обошла десять других финалистов на конкурсе в Бангкоке. Победителя определили по итогам голосования национальных жюри стран-участниц и зрителей со всего мира.

Второе место занял дуэт Mang x Daou из Таиланда с песней "Aroma", а третье досталось представительнице Вьетнама Токе Тьен с композицией "Em Tien".

В первом азиатском "Евровидении" также участвовали представители Малайзии, Лаоса, Бутана, Южной Кореи, Монголии, Непала, Камбоджи и Бангладеш.

Специальной гостьей конкурса стала болгарская певица Дара, которая в этом году победила на 70-м конкурсе "Евровидение" в Вене с песней "Bangaranga".

Результаты первого азиатского конкурса песни «Евровидение»:

  1. Филиппины – 211 баллов
  2. Таиланд – 170 баллов
  3. Вьетнам – 164 балла
  4. Малайзия – 152 балла
  5. Лаос – 139 баллов
  6. Бутан – 126 баллов
  7. Южная Корея – 113 очков
  8. Монголия – 94 балла
  9. Непал – 69 баллов
  10. Камбоджа – 61 балл
  11. Бангладеш – 35 баллов

Организаторы "Евровидения" запустили азиатский конкурс в этом году, чтобы "развивать Евровидение вместе с Азией". Ранее конкурс пытался расширить свое присутствие в мире с помощью американского песенного шоу. Однако проект просуществовал всего один год, поскольку не смог привлечь значительного интереса зрителей.

"Евровидение" стремится ставить музыку выше политики, однако конкурс неоднократно оказывался втянут в международные конфликты. Россия была исключена из него в 2022 году после повторного вторжения в Украину. Война между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа также повлияла на конкурс. Она вызвала протесты возле площадок проведения "Евровидения" и заставила организаторов ограничить использование политических флагов.

Пять стран, много лет участвовавших в конкурсе, - Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения - бойкотировали нынешнее европейское "Евровидение" из-за участия в нем Израиля.

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