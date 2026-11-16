Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам следует повнимательнее прислушиваться к тому, что именно говорит собеседник. Возможно, что прикрывшись совершенно отвлеченной темой разговора, он старается передать вам нечто, имеющее для вас и для него большое значение.
Телец
Сегодня вам категорически противопоказаны спешка и азарт. И то и другое может довести вас до весьма плачевного состояния.
Близнецы
Сегодня вам наконец-то представится прекрасная возможность вынести на широкое обозрение результат своего труда. Учтите, что если вы ею не воспользуетесь, то он выползет туда сам.
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Рак
Если вы сегодня решитесь на какие-либо активные действия, постарайтесь отнестись к ним максимально ответственно. Уж слишком велика вероятность, что вы наломаете дров.
Лев
Нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня - вообще простоит века. Так что стоит посерьезнее отнестись к планированию.
Дева
Сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему. Не ошибетесь.
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Весы
Нельзя сказать, что все ваши сегодняшние дела обречены на успех, но у вас есть все необходимое для его достижения. Остерегайтесь одушевленных препятствий.
Скорпион
Сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители.
Стрелец
Не стоит сегодня тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих. Вы и так это сделаете, даже не особо этого добиваясь.
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Козерог
Тщательно просчитайте последствия своих действий, прежде чем за них приниматься. Сегодня велика вероятность наделать кучу ошибок.
Водолей
Сегодня вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет немного мешать.
Рыбы
Ограничьте сегодня свои действия тем, что вам давно и хорошо известно, и что вы в состоянии делать практически на автомате. Необходимость изобретать что-то новое вряд ли доставит вам удовольствие.