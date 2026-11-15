Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не самый подходящий день для того, чтобы ломать мебель. Так что стоит немножко поумерить пыл и внимательно прислушаться к голосу рассудка.
Телец
Сегодня все в вашей жизни стремительно начнет изменяться к лучшему. Правда, для этого придется выполнить несколько условий, в частности, от вас потребуется полное согласие и горячее желание взаимодействовать с окружающими.
Близнецы
Сегодняшний день будет полон делами, в каждом из которых вы будете чувствовать необходимость проявить себя наилучшим образом. Вы будете смотреться еще выигрышнее, если решитесь использовать новые (но не запрещенные!) приемы.
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Рак
Сегодня вас может обуять соблазн удовлетворить свое любопытство не совсем достойным способом. Подобные желания надобно душить в зародыше. Как знать, может, кто-то другой в это время подглядывает в замочную скважину за вами?
Лев
Сегодня вам, возможно, будет трудно собраться с мыслями и еще труднее решиться на какие-либо активные действия. Не стоит стараться пересилить упрямый организм, он таких вещей не прощает.
Дева
Сегодня вы можете узнать нечто такое, что даст вам власть над кем-то или поставит вас в неловкое положение - в зависимости от того, как вы сами относитесь к подобным вещам. В любом случае, эту информацию стоит забыть.
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Весы
Вы попали в светлую полосу жизни. Покуда она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений, чтобы было чем согреть душу в не столь счастливые времена.
Скорпион
Голова у вас сегодня будет работать очень и очень неплохо, но в нетривиальном направлении. Пытаясь понять, или, того хуже, объяснить причину этого, вы лишь потратите время впустую.
Стрелец
Сегодня расстояние между моментом возникновения идеи и ее осуществлением может сильно сократиться. Это ненадолго, используйте момент. Нет своих идей - позаимствуйте чужую.
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Козерог
Сегодня может произойти то, о чем вы и подумать не смели. Но вот нужно ли запираться в подвале или лучше собрать друзей на празднование будет известно только тогда, когда делать и то и другое будет уже поздно.
Водолей
Сегодня свободу ваших действие ничто не будет ограничивать. Если же что-то все-таки попытается - гоните прочь, вы имеете на это полное право.
Рыбы
Избегайте публичных споров сегодня. Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они с большой степенью вероятности могут объединиться против вас.