После восьми недель ретроградных движений планет жизнь 4 знаков зодиака наконец наладится
После восьми недель испытаний, связанных с ретроградным движением планет, жизнь представителей четырех знаков зодиака наконец начинает налаживаться. Какое облегчение! Мы знали, что этот день наступит, но последние два месяца тянулись невероятно долго.
По словам астролога Хелены Хатор, это знаменует "мощный поворотный момент в любви, финансах, отношениях и новых возможностях". Другими словами, наконец можно двигаться вперед, пишет YourTango.
Овен
Вы давно хотели, чтобы окружающие проявляли к вам немного больше доброты? Что ж, вам повезло, Овен. С окончанием периода ретроградного движения планет ваши отношения заметно улучшатся.
"Вы будете встречать щедрость со стороны каждого человека, с которым столкнетесь", - говорит Хатор. Это касается друзей и романтических партнеров, коллег и даже незнакомцев. Сейчас вы буквально притягиваете к себе людей, и они это чувствуют. "Люди начнут давать вам именно то, о чем вы просили", - продолжает астролог.
"Если у вас есть творческие проекты, для которых вы давно ждете одобрения, считайте, что теперь вы получили зеленый свет".
Не зацикливайтесь на препятствиях и неудачах, с которыми пришлось столкнуться. Вселенная готовит вас к грандиозному возвращению.
Телец
Возможно, это прозвучит не слишком заманчиво, но вскоре на вас обрушится целый поток работы. Наверняка вы уже закатываете глаза или мысленно вздыхаете. В конце концов, кому хочется работать еще больше? Но на самом деле это хорошая новость.
Читайте продолжение после рекламы
После напряженного периода ретроградов вам больше не придется сводить концы с концами и жить от зарплаты до зарплаты. Теперь вы привлекаете богатство и успех.
"Вы движетесь вперед самым благоприятным образом", - говорит Хатор. "Объем вашей работы с девяти до пяти увеличится", поэтому постарайтесь не перегружать свой график. Это шанс добиться серьезного продвижения в карьере. Только не забывайте: если работы становится больше, должна расти и зарплата.
Если раньше вам казалось, что вас никто не слышит, ситуация тоже изменится. Когда Меркурий перейдет к прямому движению, вы станете самым важным человеком в комнате. Теперь к вашим словам действительно будут прислушиваться.
Дева
Поздравляем, Дева! К вам идут деньги. Возможно, вам повысят зарплату или вы неожиданно получите наследство. В любом случае ваш кошелек станет заметно полнее, чем за последние восемь недель.
"Люди будут делать вам подарки", - говорит Хатор. А если вы работаете на себя, бизнес вскоре начнет процветать.
Читайте продолжение после рекламы
Однако все это не произойдет в одночасье, поэтому наберитесь терпения. Знаю, вам хочется поскорее нажать на газ и двигаться вперед на полной скорости, но всему свое время.
После завершения ретроградного периода наступает так называемая теневая фаза. И хотя события уже развиваются в нужном направлении, темп может оказаться не таким быстрым, как вам хотелось бы. Но это вовсе не означает, что впереди нет ничего хорошего. Напротив, перемены к лучшему уже готовятся.
Лев
Лев, в последнее время вам пришлось нелегко. Вы не любите плохо говорить о родственниках, но будем честны: они изрядно действовали вам на нервы!
К счастью, с окончанием периода ретроградного движения планет ситуация дома заметно улучшится.
"Когда Меркурий перейдет к прямому движению, вас наконец услышат и поймут, что именно вы пытались донести на протяжении последних восьми недель", - объясняет Хатор.
А прямое движение Венеры означает, что друзья станут проявлять к вам больше щедрости. Даже коллеги будут охотнее помогать и идти навстречу.
Читайте продолжение после рекламы
Так что не позволяйте событиям последних двух месяцев испортить вам настроение. Период был непростым, но оставшаяся часть 2026 года обещает быть гораздо удачнее!