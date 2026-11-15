После восьми недель ретроградных движений планет жизнь 4 знаков зодиака наконец наладится

"Вы будете встречать щедрость со стороны каждого человека, с которым столкнетесь", - говорит Хатор. Это касается друзей и романтических партнеров, коллег и даже незнакомцев. Сейчас вы буквально притягиваете к себе людей, и они это чувствуют. "Люди начнут давать вам именно то, о чем вы просили", - продолжает астролог.