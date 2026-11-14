7 необычных городов Европы, куда можно отправиться из Риги за рождественским настроением
Рождественские выходные в Европе - это не обязательно дорогая поездка в Вену, Прагу или Берлин, где будут толпы туристов. В небольших городах тоже устраивают впечатляющие ярмарки, превращают старинные площади в праздничные деревни и даже открывают рождественские базары под землей. Мы нашли семь не самых очевидных направлений, куда можно отправиться из Риги на 3-4 дня в декабре 2026 года.
1. Валкенбург, Нидерланды - рождественская ярмарка глубоко под землей
Когда: с 13 ноября по 30 декабря 2026 года.
В небольшом нидерландском городе Валкенбург рождественские ярмарки устраивают не только на улицах, но и в настоящих подземных пещерах. Это одно из самых необычных праздничных развлечений Европы.
Главная достопримечательность - Gemeentegrot, крупнейшая подземная рождественская ярмарка Европы. В длинных известняковых коридорах устанавливают торговые домики, украшают каменные стены огнями, елками и рождественскими фигурами. Еще один праздничный рынок работает в старинной пещере Fluweelengrot под руинами замка.
Но и на поверхности Валкенбург превращается в рождественский городок. Здесь устраивают праздничные парады с украшенными платформами и артистами, открывают торговые ряды и предлагают специальные прогулочные маршруты.
Билеты на ярмарку Gemeentegrot стоят от 9,30 евро по будням и от 11,30 евро с пятницы по воскресенье при покупке онлайн. Важно: 25 декабря эта ярмарка закрыта.
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Как добраться из Риги: прямым рейсом airBaltic до Дюссельдорфа, затем поездом примерно за 2-2,5 часа с пересадками. Декабрьские предложения авиакомпании начинаются от 75 евро в одну сторону. Это один из более дорогих и сложных маршрутов подборки.
2. Бергамо, Италия - рождественские огни среди средневековых улиц
Когда: рождественская деревня работает с 14 ноября по 27 декабря, а праздничный каток и световые инсталляции - с 20 ноября 2026 года по 10 января 2027 года.
Большинство туристов воспринимают аэропорт Бергамо исключительно как ворота в Милан. Между тем сам Бергамо заслуживает отдельного путешествия, особенно в декабре.
Город разделен на две части. Нижний Бергамо представляет собой современный итальянский город, а верхний, Читта-Альта, расположен на холме за старинными крепостными стенами. Здесь сохранились мощеные улочки, средневековые площади, церкви и небольшие рестораны.
В декабре Бергамо украшают праздничными огнями. На площади Пьяццале-дельи-Альпини открывается рождественская деревня с ремесленными товарами и традиционной едой. Там же в рамках Bergamo On Ice & Star Garden предусмотрены большой каток, световые инсталляции, елка и праздничные мероприятия.
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За три дня можно не только осмотреть оба уровня города и прокатиться на историческом фуникулере, но и отправиться на один день в Милан, до которого около часа езды на поезде.
Как добраться из Риги: прямым рейсом Ryanair в аэропорт Милан-Бергамо. На 15 декабря авиакомпания показывала билеты от 24,99 евро в одну сторону. От аэропорта до города ходит автобус Airport Bus, поэтому ехать в Милан вообще необязательно.
3. Брюгге, Бельгия - город каналов, который зимой становится рождественской открыткой
Когда: ярмарки работают с 20 ноября 2026 года по 3 января 2027 года.
Вместо шумного Брюсселя можно отправиться в Брюгге - небольшой бельгийский город, исторический центр которого словно создан для рождественских прогулок.
Здесь сохранились старинные кирпичные дома, каменные мостики, каналы и узкие улицы. Зимой к ним добавляются праздничная подсветка, елки и украшенные витрины магазинов.
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В рамках фестиваля Winter Glow в центре города откроются две рождественские ярмарки - на Рыночной площади и площади Симона Стевина. Кроме торговых домиков, в праздничную программу включены каток, зимний бар и различные световые оформления.
Брюгге также известен бельгийским шоколадом, вафлями и небольшими кондитерскими. А сам город достаточно компактный, чтобы большинство достопримечательностей обойти пешком.
Как добраться из Риги: прямым рейсом Ryanair до бельгийского аэропорта Шарлеруа. На отдельные декабрьские даты билеты предлагались примерно от 25 евро в одну сторону. Далее прямо из аэропорта до Брюгге курсирует автобус Flibco, дорога занимает около 2 часов 20 минут. Трансфер оплачивается отдельно, а гостиницы в туристическом центре могут стоить недешево.
4. Любек, Германия - средневековое Рождество без толп Берлина
Когда: основные праздничные площадки работают с 23 ноября по 30 декабря 2026 года.
В Германии десятки городов славятся рождественскими ярмарками, но Любек выделяется сочетанием средневековой архитектуры и необычного праздничного оформления. Исторический центр города включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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В декабре здесь открываются сразу несколько разных рождественских площадок. Можно посетить традиционный рынок, отправиться на историческую ярмарку, прогуляться по украшенному огнями сказочному лесу или заглянуть на ремесленный базар в старинной церкви.
Особенно необычно выглядит рождественский рынок ремесленников в историческом госпитале Святого Духа, который в 2026 году будет работать с 27 ноября по 6 декабря. А морская рождественская ярмарка позволяет совместить праздничную атмосферу с портовыми традициями города.
Любек также известен марципаном, поэтому любители сладостей могут заглянуть в знаменитые кондитерские Niederegger.
Как добраться из Риги: прямым рейсом airBaltic до Гамбурга, затем поездом до Любека. Из аэропорта Гамбурга до центрального вокзала около 25 минут, а поезд до Любека идет примерно 45 минут. В опубликованных предложениях airBaltic были билеты Рига - Гамбург туда-обратно от 118 евро на отдельные даты, но стоимость проезда на поезде нужно учитывать дополнительно.
5. Тампере, Финляндия - рождественская ярмарка, где можно сходить в сауну
Когда: с 21 ноября по 22 декабря 2026 года, причем все торговые домики откроются к 28 ноября.
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Тампере - необычная альтернатива Хельсинки. Этот финский город расположен между двумя озерами и известен своими саунами, старинными промышленными зданиями и уютным центром.
Главная рождественская ярмарка разместится на площади Кескустори. Здесь откроются деревянные домики с финскими ремесленными изделиями, подарками, сладостями и горячими напитками.
В 2026 году организаторы подготовили необычное новшество - рождественскую сауну прямо на территории ярмарки. В праздничную программу также включены концерты, мастер-классы и другие мероприятия.
Еще одна интересная достопримечательность - исторический дворик Таллипиха, где в старинных деревянных зданиях работают небольшие магазины и кафе. В декабре там также устраивают рождественские мероприятия.
Как добраться из Риги: прямым рейсом airBaltic. Полет занимает около часа. На декабрь авиакомпания публиковала предложения от 45 евро в одну сторону. Однако проживание и питание в Финляндии могут стоить дороже, чем в Литве или Польше.
6. Каунас, Литва - необычные елки и рождественские деревни на двух площадях
Когда: с 27 ноября 2026 года по 6 января 2027 года.
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Если хочется поехать недалеко, но при этом увидеть нечто отличающееся от привычных рижских украшений, стоит присмотреться к Каунасу.
Город уже давно известен своими необычными рождественскими елками. В разные годы здесь создавали оригинальные конструкции и тематические украшения, которые привлекали внимание далеко за пределами Литвы.
В 2026 году главную елку зажгут 27 ноября на Ратушной площади. Праздничные городки разместятся сразу в двух местах - на Ратушной площади и площади Виенибес.
Помимо основных ярмарок, в городе запланированы специальные мероприятия. Например, 5-6 декабря состоится художественная рождественская ярмарка Domus Pacis, а 19 декабря - большая Каунасская рождественская ярмарка.
Для трехдневной поездки можно совместить праздничные площадки с прогулками по Старому городу, посещением Каунасского замка и знаменитой пешеходной улицы Лайсвес-алея.
Как добраться из Риги: прямым автобусом, в том числе FlixBus. В зависимости от рейса дорога занимает примерно 4-5,5 часа.
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7. Тарту, Эстония - небольшой рождественский городок с катком вокруг фонтана
Когда: с 29 ноября 2026 года по 10 января 2027 года.
Тарту не может соперничать по масштабам ярмарок с Веной или Прагой, но именно в этом и заключается его особенность. Здесь устраивают более спокойное, камерное Рождество.
С конца ноября Ратушная площадь превратится в рождественский городок. Вокруг елки появятся праздничные павильоны, украшения, небольшие кафе и тематические развлечения.
Одной из самых необычных особенностей Тарту остается каток, который ежегодно обустраивают вокруг знаменитого фонтана Целующиеся студенты. В праздничном городке также будут работать выставочные и развлекательные павильоны, а по воскресеньям запланированы концерты и церемонии зажжения свечей Адвента.
На 20 декабря намечена встреча Дедов Морозов. Помимо рождественских развлечений, можно посетить Эстонский национальный музей, научный центр AHHAA и многочисленные кафе в историческом центре.
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Как добраться из Риги: прямым автобусом Lux Express примерно за четыре часа.
Цены на авиабилеты, указанные в статье, относятся к предложениям на отдельные даты ноября и декабря 2026 года. Перед бронированием трех-четырехдневной поездки стоит проверять стоимость перелета в обе стороны, расписание обратного рейса, багаж, проживание и транспорт из аэропорта.