5 женских имен, которые чаще всего выбирают люди с высоким IQ
Масштабная база результатов IQ-тестов и многолетние исследования психологии имен выявили интересную закономерность. Люди с высоким уровнем интеллекта снова и снова выбирают одни и те же пять женских имен.
Французский портал Intelligence.fr проанализировал 1,27 миллиона результатов IQ-тестов и рассчитал средний показатель IQ у обладателей 40 разных имен. Результаты действительно показали различия, однако специалисты предупреждают: не стоит торопиться с выводами, ведь само по себе имя не делает человека умнее.
Более высокие показатели IQ у людей с популярными в наши дни именами объясняют так называемым эффектом Флинна. Этот термин обозначает постепенный рост результатов тестов на интеллект от поколения к поколению. В числе причин называют, в частности, более качественное образование и более разнообразный жизненный опыт.
Психологи, в том числе исследователь Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Альберт Мехрабян, обращают внимание на так называемый "эффект ярлыка". Серьезные, классические имена формируют у учителей и работодателей положительные ожидания, поэтому человек может произвести более благоприятное впечатление уже при первой встрече.
Образованные люди предпочитают короткие классические имена
Как показывают исследования, опубликованные в научном журнале Journal of Experimental Social Psychology, человеческий мозг лучше воспринимает информацию, которую легко обработать. Поэтому короткие имена из двух или трех слогов с привычным написанием кажутся более надежными.
Некоторые анализы, основанные на исследованиях Школы менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института (MIT), свидетельствуют о том, что специалисты по подбору персонала реже обращают внимание на резюме, в которых указаны слишком необычные имена.
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По этой же причине авторы британского исследования самых красивых имен поставили на первое место имя София, которое в переводе с греческого означает "мудрость". К числу таких простых, благозвучных имен с древними корнями относятся еще пять женских имен, которые, как утверждается в публикации, чаще выбирают люди с высоким IQ.
Ирэна (Ирина) - имя греческого происхождения, означающее "мир". Оно звучит мягко, известно во многих странах и в разных языках произносится примерно одинаково, поэтому хорошо подходит для международной среды. Именно такое имя Мария Кюри дала своей дочери Ирен Жолио-Кюри, которая впоследствии также стала лауреатом Нобелевской премии.
Клара - имя латинского происхождения, означающее "светлая, ясная". Оно вызывает ассоциации с порядком и ясностью мысли. Написание имени соответствует его произношению, а само оно создает впечатление уравновешенной и организованной личности без лишней помпезности.
Хелена (Елена) - классическое имя греческого происхождения, значение которого связывают со светом факела. Оно не теряет актуальности, звучит благородно и придает ощущение солидности как имени автора научной работы, так и записи в резюме.
Ливия - сдержанное и элегантное имя, связанное с древним римским родом. Оно встречается нечасто, но легко воспринимается и одинаково хорошо подошло бы как для таблички на двери юридической фирмы, так и для научной лаборатории.
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Диана - имя римской богини охоты, которое ассоциируется с решительностью и независимостью. Благодаря благородному звучанию и примеру принцессы Дианы это имя воспринимается как символ уверенности в себе и целеустремленности.
Все эти имена объединяет то, что они легко воспринимаются. Хотя ни одно из них не гарантирует выдающихся умственных способностей от рождения, они могут давать определенные психологические преимущества, помогая произвести более благоприятное первое впечатление.