5 женских имен, которые чаще всего выбирают люди с высоким IQ

По этой же причине авторы британского исследования самых красивых имен поставили на первое место имя София, которое в переводе с греческого означает "мудрость". К числу таких простых, благозвучных имен с древними корнями относятся еще пять женских имен, которые, как утверждается в публикации, чаще выбирают люди с высоким IQ.