Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 ноября

Сегодня у вас может появиться склонность усложнять себе жизнь безо всякой на то причины. Нет ничего более изматывающего, нежели постоянное ощущение дискомфорта. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.