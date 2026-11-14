Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не ешьте сегодня на завтрак тяжелой пищи, это поможет вам сохранить хорошее настроение до конца дня. На работе постарайтесь остаться в стороне от излишне горячих дискуссий.
Телец
Сегодня вас могут обличить ответственностью, которой вы, в общем-то, отнюдь не жаждете. Не отказывайтесь сразу, просто поставьте свои условия.
Близнецы
Сегодня у вас есть шанс немного подпортить свою репутацию. Постарайтесь им не воспользоваться.
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Рак
Сегодня вам категорически противопоказана спешка. Если что-то требуется закончить немедленно, всеми правдами и неправдами постарайтесь отложить срок исполнения.
Лев
То, что вы сегодня склонны считать проблемами, таковыми явно не являются. Это не более чем временные трудности, в преодолении которых и заключается радость жизни. Ибо что это за жизнь - без борьбы?
Дева
Будьте внимательны на работе, иначе придется вам топором вырубать то, что написано пером. А орудование столь тяжелыми инструментами может нанести серьезный урон сложившемуся хрупкому равновесию.
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Весы
Сегодня у вас может появиться склонность усложнять себе жизнь безо всякой на то причины. Нет ничего более изматывающего, нежели постоянное ощущение дискомфорта. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка гораздо меньше оснований нервничать, чем вам кажется.
Скорпион
Сегодня вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то какую-либо сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Начните с чего-либо маловажного, со светской беседы о погоде. И лишь окончательно заморочив собеседника огорошьте его. Результат превзойдет ваши ожидания.
Стрелец
Самое худшее, что вы сегодня можете сделать - это предпринять какие-либо действия через чью-то голову. Толку от них не будет, а на вас обидятся.
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Козерог
Хорошее настроение сегодня будет вам обеспечено. День будет наполнен шутками и смехом, и, что немаловажно, не над вами.
Водолей
Сегодня особо большое значение будет иметь ваш внешний вид. Пусть в душе вы трясетесь, как заячий хвост - наденьте маску спокойной самоуверенности, и вас никто не поймает за руку.
Рыбы
Вслушивайтесь в болтовню окружающих. Велика вероятность того, что кто-то, сам того не замечая, скажет нечто воистину гениальное.