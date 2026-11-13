14 ноября станет особенным днем для четырех знаков зодиака: успех уже близко
14 ноября Марс во Льве вступает в оппозицию с Северным узлом в Водолее. Это напряженное противостояние между желаниями и тем, что действительно необходимо, создает благоприятный момент для четырех знаков зодиака, которые смогут привлечь в свою жизнь изобилие и удачу.
Овен
Овны, в субботу у вас сразу две причины для радости. Марс, ваша управляющая планета, находится во Льве и помогает вам получать удовольствие от самого процесса достижения успеха, а не только от конечного результата.
Вы готовы работать ради того, чего хотите, и действительно понимаете, что именно усилия помогают закону притяжения действовать в вашу пользу. Марс во Льве пробуждает творческую энергию, поэтому вас переполняют блестящие идеи. Все, чем вы занимаетесь сегодня, заставляет задумываться о следующих шагах, и 14 ноября вы будете особенно мотивированы.
Когда Марс взаимодействует с Северным узлом, вы начинаете задавать себе вопросы: что именно вы делаете и зачем? Возможно, в этой истории будет замешан друг. Вы можете увидеть, как он наслаждается жизнью или воплощает свои мечты в реальность. Это подтолкнет вас избавиться от всего, что мешает личностному росту. Вы вдохновлены, а значит, удача на вашей стороне.
Козерог
В субботу астрологические обстоятельства складываются в вашу пользу сразу по двум направлениям. Марс приносит вам положительную энергию, а Северный узел усиливает способность зарабатывать деньги. Поэтому оппозиция Марса и Северного узла может создать ощущение, что на работе от вас требуют все большей отдачи ради других.
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В то же время вы сможете получить достойное вознаграждение за свои усилия. Благодаря этому работа покажется вам по-настоящему стоящей затраченных сил. Козероги, в вашей финансовой жизни намечаются приятные перемены, поэтому будьте готовы воспользоваться открывающимися возможностями. Северный узел в Водолее помогает гораздо увереннее просить о том, чего вы действительно хотите.
Судьба встречается с возможностью, когда вам поручают руководить или вы оказываетесь в центре внимания, занимая более заметную должность. Марс во Льве напоминает о необходимости ценить себя. Он помогает вести себя так, словно вы действительно достойны того, о чем просите.
Скорпион
14 ноября действует принцип: под лежачий камень вода не течет. Если вы хотите, чтобы окружающие заметили ваши усилия, не бойтесь заявить о себе — и вас услышат.
Сегодня изобилие приходит к тем, кто умеет проявлять лидерские качества. Если вы возьмете инициативу в свои руки, не пытаясь подавлять окружающих, а, напротив, стремясь помочь им, это принесет вам ощутимую пользу.
Марс положительно влияет на вашу карьеру. Пока он находится во Льве, вам становится комфортнее демонстрировать результаты своей работы, а не оставаться в тени. В оппозиции с Северным узлом Марс придает вам достаточно уверенности, чтобы в подходящий момент ненавязчиво подчеркнуть собственные достижения. Вы больше не готовы мириться с тем, что ваши усилия остаются незамеченными.
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Водолей
14 ноября отношения с окружающими станут основой вашей способности привлекать в жизнь изобилие и удачу. Марс во Льве напоминает: к партнерству нужно относиться серьезно и не воспринимать его как нечто само собой разумеющееся.
Вместо того чтобы считать, будто человек и так поступит правильно, потому что это очевидно, вы решаете поддерживать с ним связь и интересоваться его делами. Чем активнее вы общаетесь, тем выше вероятность, что при появлении интересной возможности позвонят именно вам. Водолеи, это очень разумная стратегия!
Северный узел в вашем знаке побуждает вас работать над собой, и это вдохновляет окружающих. Вы умеете оставаться в поле их внимания самым позитивным и полезным образом. Благодаря этому люди продолжают думать о вас. Их природная щедрость побуждает помогать вам, даже если вы сами об этом не просите.