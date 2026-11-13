Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня успех ваших действий будет зависеть лишь от их обдуманности и своевременности. Никакие неожиданности помешать вам не должны.
Телец
Сегодня вам придется пойти на некоторые жертвы, зато в последствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды. Правда, придется подождать.
Близнецы
Посмотрите на окружающих и постарайтесь не наделать тех же ошибок, что и они. День этот удачным назвать сложно, стоит потрудиться, чтобы он был нейтральным.
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Рак
Внимательно следите сегодня за глазами своих собеседников. Во-первых, они могут оказаться значительно откровеннее, нежели их хозяин, а во-вторых, попадаются, знаете ли, такие интересные экземпляры...
Лев
Не пытайтесь подвинуть гору силой мысли - не подвинется. Не наказывайте тех, кого можете наказать - они этого не заслужили.
Дева
Сегодняшний день может стать днем воплощения вашей мечты в реальность. Небольшой такой мечты, скромной. Не стоит ждать от судьбы слишком уж многого.
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Весы
Сегодня вы будете как никогда более уверены в собственных силах. Не стоит пытаться ограничить себя, боясь, что ваша самоуверенность излишня. Отнюдь, вы действительно очень многое можете себе позволить.
Скорпион
Сегодня не время быть эгоцентристом. Вам понадобится помощь окружающих, и отказываться от нее по каким бы то ни было причинам неразумно. Кроме того, неплохо было бы не забыть поблагодарить помощников.
Стрелец
Сегодня у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами будет непросто.
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Козерог
Сегодня, заходя в магазин, расплачивайтесь сперва за то, что вам остро необходимо, а не за то, что хотите. Ваш бюджет обеих категорий может и не вместить.
Водолей
Сегодня у вас есть все шансы выставить себя дураком, причем совершенно добровольно и без посторонней помощи. Если вы не клоун, на людях лучше не показываться.
Рыбы
Сегодня вы будете пребывать в крайнем волнении, неважно, будут ли в наличии достаточные основания для этого. Велик риск перессориться со всеми, кто попадется под руку.