Ретроградный Меркурий заканчивается в пятницу, 13-го: кому из знаков зодиака повезет

Теперь вы точно определяете, над чем нужно поработать и с чего начать. Добиваться желаемого гораздо проще, когда у вас есть план и четкое понимание сроков. Вы даже можете представить, как будет выглядеть ваша жизнь, когда все наконец встанет на свои места. Это придает вам уверенности и ощущение, что удача на вашей стороне.