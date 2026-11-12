Ретроградный Меркурий заканчивается в пятницу, 13-го: кому из знаков зодиака повезет
Ура! 13 ноября 2026 года Меркурий переходит в прямое движение, помогая четырем знакам зодиака привлечь изобилие и удачу. Поскольку это происходит в Скорпионе, в пятницу наконец может появиться ресурс, который в последние недели было трудно найти.
Когда Меркурий в Скорпионе начинает двигаться прямо, людям становится легче помогать друг другу. Последние несколько недель могли казаться запутанными и одинокими. Теперь ясность возвращается, и вы можете открыто говорить о своих переживаниях. Самое время обратиться к окружающим и узнать, кто готов прийти на помощь. Представители этих знаков зодиака больше не скрывают своих чувств, понимая, что сегодня их потребности будут удовлетворены.
Скорпион
13 ноября ситуация для вас, Скорпионы, станет менее запутанной. Поскольку Меркурий находится в вашем знаке, вы гораздо лучше понимаете, каким человеком хотите стать. Раньше было трудно что-либо менять к лучшему, ведь вы и сами не до конца представляли, чего хотите.
Теперь вы точно определяете, над чем нужно поработать и с чего начать. Добиваться желаемого гораздо проще, когда у вас есть план и четкое понимание сроков. Вы даже можете представить, как будет выглядеть ваша жизнь, когда все наконец встанет на свои места. Это придает вам уверенности и ощущение, что удача на вашей стороне.
Телец
13 ноября вы будете готовы к откровенному разговору о том, как превратить уже существующие отношения во что-то гораздо более значимое. Когда Меркурий начнет прямое движение в Скорпионе, вам станет легче открыто говорить о своих настоящих чувствах. До этого вы не хотели делиться мыслями, пока не понимали, насколько искренни и прочны ваши отношения.
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Сейчас самое подходящее время, чтобы открыться и рассказать о том, что у вас на душе. Постарайтесь выслушать другого человека без осуждения: ведь ваша задача - понять, как вы можете действовать вместе, как одна команда. Возможно, вы пока не знаете, чем все закончится, но этот день может стать хорошей отправной точкой.
Лев
Одно из главных преимуществ завершения ретроградного движения Меркурия - атмосфера в доме становится более приятной и располагающей к отдыху. Вы увереннее относитесь к собственным решениям, а сомнения постепенно отступают. Более того, вы обнаруживаете, что некоторые ваши решения оказались вполне удачными. Нет необходимости что-то менять, если только обстоятельства сами не подскажут, что пора это сделать.
Вам просто хочется наслаждаться тем, что у вас есть. И теперь гораздо легче замечать поводы для благодарности даже в мелочах. Вы чувствуете себя по-настоящему благополучными, когда перестаете зацикливаться на том, чего вам не хватает. Вместо этого вы учитесь использовать то, что уже имеете, и обстоятельства начинают открывать перед вами новые возможности.
Водолей
В пятницу вас ждет приятная новость, связанная с карьерой. Возможно, скоро вам выплатят премию или наконец ответят на отклик по вакансии, на которую вы подавали заявку. В профессиональной сфере сейчас многое происходит, и проявление лидерских качеств повысит ваши шансы на успех в рабочих делах.
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Вы хотите создать себе хорошую репутацию и умеете находить правильный баланс: быть полезными, но не навязывать свою помощь. 13 ноября поможет вам почувствовать, что подходящий момент близок. Вы сможете высказать свои идеи и предложить то, что улучшит ситуацию как для вас, так и для всех остальных.