ФОТО: княгиня Шарлен нарушила правила вечернего дресс-кода в наряде стоимостью 4900 евро

Под платье-смокинг княгиня надела белую рубашку с воротником, характерным для торжественных мужских костюмов. Образ дополнили черные атласные туфли на каблуках и крупные бриллиантовые серьги. Волосы Шарлен были собраны, поэтому внимание оставалось сосредоточенным на необычном сочетании деталей. По информации французского Marie Claire, стоимость платья Ralph Lauren составляет около 4900 евро.