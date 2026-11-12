ФОТО: княгиня Шарлен нарушила правила вечернего дресс-кода в наряде стоимостью 4900 евро
Фото: Vinaj Jean-Charles/Abaca/Sipa USA/ Vida Press
Княгиня Шарлен появилась на торжественном вечере в необычном платье-смокинге от Ralph Lauren, дополнив образ белой рубашкой и бриллиантовыми серьгами.
Мода и красота

ФОТО: княгиня Шарлен нарушила правила вечернего дресс-кода в наряде стоимостью 4900 евро

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Княгиня Монако Шарлен вновь привлекла внимание своим выбором одежды. На торжественном вечере в Монако супруга князя Альбера II появилась в необычном наряде, который сочетал элементы классического мужского смокинга и элегантного вечернего платья. Образ оказался настолько нестандартным, что модные издания посвятили ему отдельные публикации.

Княгиня Шарлен вместе с князем Альбером II посетила гала-концерт в Grimaldi Forum, посвященный 60-летию оркестра карабинеров князя Монако. Однако внимание модных обозревателей привлекло не только само мероприятие, но и наряд 48-летней принцессы.

Как пишет испанское издание HOLA!, для торжественного выхода Шарлен выбрала необычное платье-смокинг от Ralph Lauren. Черный наряд из шелковой ткани сочетал строгие линии мужского вечернего костюма с женственным силуэтом длинного платья.

Фото: Vinaj Jean-Charles/Abaca/Sipa USA/ Vida Press
Князь Альбер II и княгиня Шарлен на гала-концерте в честь 60-летия оркестра карабинеров Монако. Длинное платье-смокинг с разрезом принцесса дополнила черными туфлями на высоком каблуке.
Князь Альбер II и княгиня Шарлен на гала-концерте в честь 60-летия оркестра карабинеров Монако. Длинное платье-смокинг с разрезом принцесса дополнила черными туфлями на высоком каблуке.

Мужской смокинг превратился в вечернее платье

Главной особенностью наряда стал его необычный крой. Верхняя часть напоминала классический двубортный смокинг с четкой линией плеч, атласными лацканами и пуговицами. При этом вместо привычных брюк дизайнеры предусмотрели длинную юбку с высоким боковым разрезом.

Под платье-смокинг княгиня надела белую рубашку с воротником, характерным для торжественных мужских костюмов. Образ дополнили черные атласные туфли на каблуках и крупные бриллиантовые серьги. Волосы Шарлен были собраны, поэтому внимание оставалось сосредоточенным на необычном сочетании деталей. По информации французского Marie Claire, стоимость платья Ralph Lauren составляет около 4900 евро.

Фото: Vinaj Jean-Charles/Abaca/Sipa USA/ Vida Press
Для гала-концерта в Монако Шарлен выбрала строгий черный наряд с атласными лацканами и двубортной застежкой.
Для гала-концерта в Монако Шарлен выбрала строгий черный наряд с атласными лацканами и двубортной застежкой.

 

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МонакоRalph LaurenКнягиня Шарлен

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