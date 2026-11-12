Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 ноября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вас спасет лишь терпение, терпение и еще раз спокойствие. Сделайте вид, что происходящее вас не касается, и вы с успехом доживете до конца дня.
Телец
Сегодня вам будет комфортнее вдали от суеты. Спокойно сидя (хорошо бы в кресле, но это - как получится) вы сможете обдумать и учесть все немаловажные мелочи, упускаемые обычно людьми более торопливыми.
Близнецы
Прекрасный день. Приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела. Закончив же их, или даже отложив на потом, все свободное время посвятите любимому вами человеку.
Читайте продолжение после рекламы
Рак
Сегодня окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря.
Лев
Сегодня вы можете оказаться во власти сильных чувств, причем человеколюбия среди них может и не оказаться. Постарайтесь, бушуя в порывах праведного гнева, принести себе и окружающим минимальный ущерб.
Дева
Сегодня вас всюду будут принимать с распростертыми объятиями. Однако не стоит, исходя из этого факта, надеяться на всеобщую поддержку. Ее-то как раз будет резко не хватать.
Читайте продолжение после рекламы
Весы
Постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных.
Скорпион
Сегодня у вас появится возможность заключить очень выгодную для вас сделку. Самой характерной ее чертой должна быть простота. Если вам предложат что-то сложное, не соглашайтесь, это не то.
Стрелец
Сегодня ваши шутки могут быть приняты кем-то всерьез, что выльется в совершенно неожиданные последствия. Постарайтесь, если уж вы не в состоянии сдержать полет остроумия, шутить на нейтральную тему.
Читайте продолжение после рекламы
Козерог
Сегодня у вас может создаться впечатление, что все вокруг просто сошли с ума. Понять, а тем более предсказать то или иное действие другого человека может оказаться до крайности непросто. В такой ситуации лучше постараться отстраниться от происходящего.
Водолей
Сегодня к вам будут обращаться как к дельфийскому оракулу. Придется поддерживать реноме, хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут именно вашего совета.
Рыбы
Сегодня вы можете поймать себя на ощущении, что вы не хотите, чтобы этот день кончался. Хороший, надо думать, день будет.