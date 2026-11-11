Три знака зодиака вступают в новую, очень важную эпоху
Три знака зодиака вступают в новую, очень важную эпоху 12 ноября 2026 года. Под влиянием Луны в Козероге мы невольно думаем: мы уже прошли такой большой путь - почему бы не пойти до конца? Пришло время серьезных перемен. Мы созрели и готовы к ним, а это лунное влияние помогает сделать первый шаг.
Скорпион
Вы уже несколько месяцев готовы к серьезным переменам. Честно говоря, начинаете терять терпение. А в четверг, когда Луна будет находиться в Козероге и влиять на вас неожиданным образом, вы почувствуете, что готовы действовать решительно.
Это означает, что вы больше не боитесь сделать первый шаг. Пусть никто не может точно сказать, чем все закончится, вы все равно готовы рискнуть. Хватит колебаться и сомневаться в себе. Пора действовать!
Вы хотите перемен. Более того, они вам действительно необходимы. И вы сделаете все возможное, чтобы изменить свою жизнь. Скорпион, для вас начинается время настоящего преображения. Внутри вас словно зреет бабочка, которой осталось только расправить крылья. Вступая в новую, важную эпоху, вы наконец обретаете свободу.
Водолей
Интересно, что вы, Водолей, не всегда любите перемены. Главная причина, скорее всего, заключается в страхе перед неизвестностью. Вы не считаете, что все новое обязательно плохо, но все же предпочитаете не торопиться. Иногда осторожность помогает, но порой она мешает двигаться вперед.
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В четверг, во время Луны в Козероге, вы снова задумаетесь о переменах и преображении. Это лунное влияние поможет взглянуть на ситуацию под другим углом. Вы получите информацию, благодаря которой неизвестность уже не будет казаться такой пугающей. Более того, она может даже заинтересовать вас.
Похоже, теперь вы гораздо охотнее готовы к переменам. Перспектива преобразить свою жизнь начинает казаться заманчивой. Вам становится интересно, каким человеком вы можете стать. И вы понимаете, что впереди вас ждет много хорошего. Начинается новая, важная эпоха, и вы к ней готовы.
Лев
Возможно, вы даже не замечаете этого, но совсем скоро в вашей жизни произойдет нечто, способное полностью ее изменить. И самое интересное - возвращаться к прежнему образу жизни вам уже не захочется.
В четверг, во время Луны в Козероге, вы поймете, что на самом деле сами можете выбирать, какие перемены впустить в свою жизнь. Все происходящее не находится за пределами вашего контроля, и это осознание подарит вам чувство свободы. Лев, вы можете мечтать о чем угодно, даже о самом невероятном. И вам действительно стоит это делать.
На вашем пути нет непреодолимых препятствий, если только вы сами не станете их создавать. Не ограничивайте себя в мечтах и верьте в возможность воплотить их в жизнь. Перемены уже близко. Новая, важная эпоха зовет вас вперед. Осталось только сделать шаг навстречу ей.