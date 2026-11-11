Три знака зодиака вступают в новую, очень важную эпоху

В четверг, во время Луны в Козероге, вы поймете, что на самом деле сами можете выбирать, какие перемены впустить в свою жизнь. Все происходящее не находится за пределами вашего контроля, и это осознание подарит вам чувство свободы. Лев, вы можете мечтать о чем угодно, даже о самом невероятном. И вам действительно стоит это делать.